راه اندازی 5 گرمخانه در پایتخت تا پایان امسال

به گزارش خبرگزاری مهر،علیرضا جاگیری با اشاره به تعداد گرمخانه های فعلی شهر تهران و افزایش آن ها در آینده اظهار کرد : هم اکنون چهار مرکز نگهداری مددجویی و گرمخانه در سطح شهر تهران با افزایش ظرفیت مهمان پذیری خود مشغول خدمات دهی به بی خانمانان و در راه ماندگان هستند ، که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در نظر داریم تا پایان سال پنج گرمخانه در تهران راه اندازی کنیم .

وی در ادامه با بیان اینکه ظرفیت مهمان پذیری این چهار مرکز، حدود دو هزار نفر است که دو مرکز به طور شبانه روزی به خدمات دهی می پردازند، گفت : پیش بینی شده تا در هر پهنه از شهر تهران یک گرمخانه احداث شود .

معاون اجتماعی سازمان رفاه و مشارکت های اجتماعی شهر تهران اضافه کرد: در نظر داریم این گرمخانه ها تا پایان امسال احداث شود ، اما تاکنون اعتبار آن ها تامین نشده و به این دلیل نمی توانیم به طور قطع اعلام کنیم که تا پایان سال جاری شاهد بهره برداری از این گرمخانه ها خواهیم بود اما به طور کل احداث این گرمخانه ها در هر پهنه از شهر تهران در برنامه معاونت اجتماعی شهرداری تهران قرار دارد .

جاگیری افزود: هم اکنون نیز دستورالعمل احداث گرمخانه های جدید در شهر تهران تهیه شده و به زودی به مناطق ابلاغ می شود.