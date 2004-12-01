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۱۱ آذر ۱۳۸۳، ۱۵:۰۰

پيش از سفر سه روزه پوتين به هندوستان؛

وزراي دفاع روسيه و هند با يكديگر ملاقات كردند

پيش از سفر سه روزه ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه به هندوستان وزراي دفاع دو كشور امروز با هم ملاقات و مذاكره كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، " ولاديمير پوتين" رئيس جمهوري روسيه فردا براي يك سفر سه روزه با هدف انجام مذاكرات دو جانبه و توافقات نظامي با هم پيمان سابق خود در دوره جنگ سرد، عازم دهلي نو مي شود.

به همين منظور " سرگئي ايوانف" وزير دفاع روسيه و " پراناب موك هرجي" همتاي هندي وي امروز مذاكرات مقدماتي را در دهلي نو آغاز كردند.

به رغم روابط گرم و هميشگي روسيه و آمريكا، اين كشور همچنان يكي ازمنابع اصلي تهيه هواپيماها، تانكها و كشتيهاي هند باقي مانده است.

سفر سه روزه پوتين به هند پنجمين نشست هند و روسيه از سال 2000 است و اولين نشست مشترك دو كشور پس از پيروزي " مانموهان سينگ" در انتخابات نخست وزيري هند در ماه مي خواهد بود.

ايوانف امروز مذاكرات متعددي را با مقامات علي رتبه نظامي هند از جمله همتاي خود انجام داده است.

کد مطلب 135481

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