وزراي دفاع روسيه و هند با يكديگر ملاقات كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، " ولاديمير پوتين" رئيس جمهوري روسيه فردا براي يك سفر سه روزه با هدف انجام مذاكرات دو جانبه و توافقات نظامي با هم پيمان سابق خود در دوره جنگ سرد، عازم دهلي نو مي شود.

به همين منظور " سرگئي ايوانف" وزير دفاع روسيه و " پراناب موك هرجي" همتاي هندي وي امروز مذاكرات مقدماتي را در دهلي نو آغاز كردند.

به رغم روابط گرم و هميشگي روسيه و آمريكا، اين كشور همچنان يكي ازمنابع اصلي تهيه هواپيماها، تانكها و كشتيهاي هند باقي مانده است.

سفر سه روزه پوتين به هند پنجمين نشست هند و روسيه از سال 2000 است و اولين نشست مشترك دو كشور پس از پيروزي " مانموهان سينگ" در انتخابات نخست وزيري هند در ماه مي خواهد بود.

ايوانف امروز مذاكرات متعددي را با مقامات علي رتبه نظامي هند از جمله همتاي خود انجام داده است.