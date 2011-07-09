راهکارهای همگرایی هنرمندان جهان اسلام در جلسه راهیان نور بیان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مجتبی رحماندوست مشاور سابق رئیس جمهوری که در جمع بیش از 80 هنرمند در سوریه سخن می‌گفت ضمن انتقاد از برخوردهای تشریفاتی و کلیشه‌ای با موضوع همگرایی هنرمندان کشورهای اسلامی اظهار داشت: برای ابتدای کار با توجه به فقدان تجربه در کارهای مشترک باید گام هایی مطمئن و مفید برداشت.

وی افزود: در گام اول هنرمندان سه کشور مسلمان ایران، فلسطین و سوریه می‌توانند کارهای هنری مشترکی که چند نویسنده، چند کارگردان یا حتی چند شاعر و نقاش و خطاط دارد انجام دهند و با این کار ضمن کیفیت افزایی به کارهای خود به کار جمعی و ارتباطی خو بگیرند.

دکتر رحماندوست با قرائت اشعاری از حافظ و سعدی شیرازی گفت: حدود 800 سال قبل در ایران چنین کارهایی انجام می‌گرفته و به همین مناسبت هم بسیاری از اشعار این دو شاعر به دو زبان عربی و فارسی است.

این نویسنده با اشاره به گستره وسیع نشر در زبان عربی و عدم امکان مطالعه و تسلط بر چنین ساحت بزرگی پیشنهاد کرد: دومین گامی که در زمینه پیوند هنرمندان ایرانی و عرب می‌تواند برداشته شود این است که نهضت ترجمه به راهنمایی مشترک نویسندگان هر دو زبان رقم بخورد و هر نویسنده بهترین آثار مرتبط با زبان خود را به هنرمندان دیگر طرف مقابل معرفی کند.

در این گردهمایی هنرمندانی از وزارت فرهنگ سوریه، انجمن دوستی ایران و فلسطین و انجمن‌های هنرهای زیبا و تجسمی سوریه و فلسطین به ارائه نظرات خود پرداختند.