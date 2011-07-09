زمین منچسترستی به "ورزشگاه اتحاد" تغییر نام پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه سیتی با انعقاد قراردادی 10 ساله به ارزش 400 میلیون پوند با شرکت هواپیمایی اتحاد، نام "ایستلند" را به ورزشگاه اتحاد تغییر داد. این شرکت هواپیمایی پیش از این حامی مالی من سیتی بود و نام آن بر روی البسه تیم لیگ برتری حک می شد.

گری کوک، مدیراجرایی تیم فوتبال من سیتی، در خصوص انعقاد این قرارداد اظهار داشت: بسیار خوشحالیم که اعلام کنیم قراردادی 10 ساله با شرکت هواپیمایی الاتحاد منعقد کرده ایم. این قرارداد نه تنها شامل پیراهن های تیم می شود بلکه نام ورزشگاه نیز تغییر پیدا خواهد کرد. این قرارداد یکی از مهم ترین قراردادهای تاریخ فوتبال جهان محسوب می شود.

مبلغ قرارداد "اتحاد" با من سیتی حتی بیش از مبلغ قرارداد 13 ساله شرکت ورزشی "نایک" با تیم فوتبال منچستریونایتد به ارزش 303 میلیون پوند است.