به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر گودرزی گفت: استقبال از این جشنواره نشان میدهد که پدیده انقلاب اسلامی سرشار از ناگفتهها و حقایق پنهان مانده است. در واقع انقلاب اسلامی این پتانسیل و ظرفیت را دارد که از دریچههای جدیدی به آن نگریسته شود.
وی با اشاره به ارائه بیش از 50 طرح سینمایی به دبیرخانه جشنواره بزرگ فیلمنامهنویسی ادامه داد: یکی از اهداف این جشنواره شناسایی فیلمنامهنویسان مستعد و جوان است تا بستر لازم برای پرورش آنها فراهم شود. ما در بخش فیلمنامه با مشکلاتی اساسی روبرو هستیم و کمبود نیروهای انسانی متخصص در این حوزه بیش از سایر حوزههای سینماست به همین دلیل یکی از اولویتهای جشنواره تلاش برای رفع این مشکلات است.
گودرزی با اشاره به اینکه برای اولین بار جشنوارهای تخصصی و موضوعی با محور فیلمنامه به صورت مستقل برگزار میشود، ادامه داد: معمولا توجه به بخش فیلمنامه در زیر مجموعه جشنوارههای سینمایی صورت میگیرد و رویداد مستقلی در این حوزه تاکنون برگزار نشده است. اما بنیاد سینمایی فارابی با توجه به اهمیت موضوع یعنی پدیده انقلاب اسلامی و نقش محوری فیلمنامه در شکل گیری آثار سینمایی تصمیم گرفت تا این رویداد را به صورت مستقل برگزار کند.
مدیر روابط عمومی و اطلاعرسانی جشنواره بزرگ فیلمنامهنویسی در پایان یادآور شد: هر جشنواره نتایج مقطعی و طولانی مدتی دارد ما سعی میکنیم تا از نتایج مثبت این رویداد برای سینمای ایران بهره گیریم و به اندازه توان خود حق مطلب را در خصوص انقلاب اسلامی ادا کنیم.
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