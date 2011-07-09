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۱۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۶

کریم کشته:

طرح 1445 قرآنی در کلاله اجرا می شود

طرح 1445 قرآنی در کلاله اجرا می شود

کلاله - خبرگزاری مهر: کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی کلاله گفت: سه سهمیه طرح 1445در تابستان امسال به موسسات قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اختصاص یافت.

کریم کشته در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:این طرح ویژه اوقات فراغت تابستان وبا همکاری موسسات قرآنی رهپویان قرآن وعترت و تسنیم کلاله  ونیزفردوس مراوه تپه در این دوشهرستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: آموزش روخوانی و روانخوانی وآشنایی با مفاهیم سوره مبارکه انفال از عمده اهداف طرح قرآنی 1445است.

کشته ابراز امیدواری کرد: با همت وتلاش موسسات قرآنی شهرستان بتوانیم آموزه های بی بدیل انسان ساز و حیاتبخش قرآن کریم را برای رشد وتعالی اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان ونوجوانان درراستای اهداف سازمان آموزش دهیم.

کلاله در شرق گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1354865

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