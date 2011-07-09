طرح 1445 قرآنی در کلاله اجرا می شود

کریم کشته در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:این طرح ویژه اوقات فراغت تابستان وبا همکاری موسسات قرآنی رهپویان قرآن وعترت و تسنیم کلاله ونیزفردوس مراوه تپه در این دوشهرستان برگزار خواهد شد.
وی افزود: آموزش روخوانی و روانخوانی وآشنایی با مفاهیم سوره مبارکه انفال از عمده اهداف طرح قرآنی 1445است.
کشته ابراز امیدواری کرد: با همت وتلاش موسسات قرآنی شهرستان بتوانیم آموزه های بی بدیل انسان ساز و حیاتبخش قرآن کریم را برای رشد وتعالی اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان ونوجوانان درراستای اهداف سازمان آموزش دهیم.
کلاله در شرق گلستان واقع شده است.
نظر شما