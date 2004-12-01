بايد براي رفع مشكلات و ايجاد توسعه و تحول در استان هاي شمالي توجه ويژه داشت

به گزارش خبرگزاري مهر، خاتمى دراين ديدار ضمن گراميداشت ياد شهيد مدرس و عرض تبريك به مناسبت روز مجلس به ظرفيتهاى عظيم و با لقوه سه استان شمالى كشور و مردم با استعداد آنها اشاره كرد و بر ضرورت توجه ويژه دولت براى رفع مشكلات و ايجاد توسعه و تحول در اين مناطق تاكيد كرد.



رييس جمهورى تعيين اولويت ها و مزيت هاى نسبى استانهاى شمالى را در آستانه تدوين لايحه بودجه سال 84 و آغاز برنامه پنج ساله چهارم توسعه ضرورى خواند و گفت : بايد تلاش كنيم تا با نگاه كارشناسانه افق آينده اين استانها را در زمينه هاى مختلف ترسيم كنيم تا با حركت به سوى هدف هاى مشخص موجبات تحول اساسى در اين مناطق فراهم شود.



خاتمى نامساعد بودن راه هاى مواصلاتى درون استانى و برون استانى در سه استان شمالى كشور را از موانع توسعه آنها دانست و ضمن ابراز خرسندى از روند مناسب ساخت آزاد راه رشت - قزوين ، توسعه خطوط راه آهن در شمال كشور را سازنده و موثر ارزيابى كرد.



رييس جمهورى از ظرفيت هاى موجود گردشگرى دراستانهاى شمالى كشور به عنوان بسترى مناسب براى توسعه و توليد درآمد نام برد و گفت : دولت بايد ايجاد تحول در اين صنعت را از اولويت هاى خدمت به استانهاى شمالى قرار دهد.



خاتمى با اشاره به سرمايه گذارى اندك انجام شده در بخش صنعت استانهاى شمالى، تلاش دولت را در جبران اين عقب ماندگىها يادآور شد و گفت : ايجاد صنايع تبديلى و بسته بندى زمينه ساز ايجاد ارزش افزوده براى محصولات كشاورزى و رونق در اين بخش است .



رييس جمهورى همچنين در اين ديدار بر ضرورت ارتقاء درآمدهاى استانهاى شمالى در سايه تغيير مقررات موضوعه ، رفع معضل دفاع زباله و پسابها و ساماندهى بخش كشاورزى به منظور بهره ورى بهينه از زمين هاى زراعى و استعدادهاى كشاورزى سه استان تاكيد كرد.



استانداران استانهاى گلستان ، مازندران و گيلان نيز در اين ديدار ضمن برشمردن نقاط قوت و ضعف استانهاى مذكور خواستار مساعدت بيش از پيش دولت و رفع كاستي ها و استفاده از ظرفيت هاى موجود شدند.



استاندار گلستان طى سخنان خود با اشاره به فعال شدن بنادر اين استان از نامساعد بودن وضعيت راه هاى مواصلاتى درون استان خبرداد و خواستار توسعه و تجهيز جاده ها و احداث و توسعه خطوط آهن در استانهاى شمالى شد.



وى از بيكارى به عنوان يكى از مشكلات عمده استان ياد كرد و توسعه بخش صنعت در اين استان را در اين زمينه راهگشا دانست .



استاندار مازندران نيز ضمن تاكيد بر محوريت كشاورزى در اقتصاد استان و ظرفيت هاى موجود مساعدت بيشتر براى استفاده از تكنولوژيهاى روزآمد و توجه به كشاورزان را مطرح كرد.



وى با طرح برخى كمبودهاى استان مازندران در زمينه هاى مختلف توان و ظرفيتهاى موجود استان براى پيشرفت و توسعه را برشمرد.



استاندارگيلان نيز ضمن ارائه گزارشى از روند احداث آزاد راه قزوين - رشت و راه آهن قزوين - بندرانزلى، توسعه صنعت ، توجه به گردشگرى و كشاورزى را موجب پيشرفت و رفع مشكل اشتفال و توسعه نيافتگى قلمداد كرد.



وى همچنين توجه به منابع شيلاتى و آبزيان در درياى خزر را براى استانهاى شمالى با اهميت خواند.



در اين ديدار همچنين تنى چند از نمايندگان مردم استانهاى گيلان ، گلستان و مازندران طى سخنانى به طرح مشكلات و نارسايي هاى موجود در حوزه هاى انتخابيه خود پرداختند.نمايندگان استان گلستان با برشمردن توانمنديهاى اين استان در بخش معدن ، شيلات ، كشاورزى و منابع فسيلى از كمبود اعتبارات استانى، فقدان اشتغال، توسعه نيافتگى صنعت و كمبود فضاى آموزشى به عنوان مشكلات اساسى استان ياد كردند.



نمايندگان استان گيلان هم در حضور رييس جمهورى به بررسى مسائل مبتلابه اين استان پرداختند. بيكارى، توسعه نيافتگى صنعتى، عدم توجه به ظرفيت هاى گردشگرى و كمبود صنايع تبديل كشاورزى از جمله مشكلاتى بود كه نمايندگان مردم گيلان در مجلس شوراى اسلامى مطرح كردند.



آنان همچنين خواستار توجه بيشتر به وضعيت كشاورزان ، توسعه و تجهيز بنادر استان و توسعه راههاى مواصلاتى شدند.

نمايندگان مردم مازندران در مجلس شوراى اسلامى نيز از كمبود تاسيسات زيربنايى و اتكاى اقتصاد استان به كشاورزى به عنوان عامل توسعه نيافتگى استان ياد كردند و گفتند : محور اقتصاد استان كشاورزى است و اين امر سبب شده كه استان درآمد قابل توجهى براى اجراى پروژه هاى استانى در اختيار نداشته باشد.



نمايندگان اين استان ضمن تاكيد بر ضرورت مهارآبهاى جارى استان به منظور استفاده بهينه از آنها، بر ضرورت توجه بيشتر دولت به كشاورزان در قالب پوشش بيمه تامين اجتماعى و حقوق بازنشستگى تاكيد كردند.



