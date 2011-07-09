مهاجم صبای قم به قهرمان لیگ برتر پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که بازار نقل و انتقالات آرام آرام به روزهای پایانی خود نزدیک می شود، در بیست و هفتمین روز از مهلت اعلام شده از سوی سازمان لیگ برتر برای جابجایی بازیکنان تیم های مختلف، مهاجم صبای قم سر از قهرمان فصل گذشته لیگ برتر درآورد.



این بازیکن فرزاد حاتمی است که با جدایی رسمی از تیم فوتبال صبای قم دهمین تیم فصل گذشته رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، قرار دادی دو ساله را در هیئت فوتبال استان اصفهان با تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان به ثبت رساند.



بدین ترتیب دومین گلزن برتر تیم فوتبال صبای قم در مسابقات فصل قبل لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور نیز از این تیم جدا شد و به جمع شاگردان لوکا بوناچیچ سرمربی جدید تیم فولاد مبارکه سپاهان در راه لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا پیوست.



فرزاد حاتمی در حالی از تیم فوتبال صبای قم جدا شد و با قهرمان دو فصل اخیر رقابت های لیگ برتر فوتبال به توافق رسید که در پایان نهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال به دلیل اعلام بی نیازی از سوی امیر قلعه نویی از سپاهان جدا شد و به صبای قم پیوست.



این مهاجم بلند قامت و گلزن در دهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور با پیراهن تیم صبای قم فراز و نشیب بسیار زیادی داشت، زیرا در هفته های آغاز چندان در ترکیب اصلی جای نمی گرفت ولی در ادامه لیگ جای خود را در ترکیب صبا باز کرد و به خصوص در نیم فصل دوم بیشترین بازی را برای صبای قم مقابل حریفان انجام داد.



مهاجم جدید تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در حالی با عقد قرار داد دو ساله راهی این تیم شد، در دهمین دوره لیگ برتر فوتبال با پیراهن شماره 14 تیم فوتبال صبای قم شش بار مقابل حریفان موفق به گلزنی شد که مهمترین گل های وی در نیم فصل دوم به ثمر رسید.



حاتمی در نخستین بازی رسمی خود با پیراهن تیم فوتبال صبای قم در لیگ گذشته، در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان موفق به گشودن دروازه تیم ذوب آهن اصفهان شد اما با اخراج بعد از گل خود، سبب شد تا صبای قم در این دیدار با باخت دو بر یک میدان را ترک کند.



با این حال حاتمی در نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال برای صبای قم یک بازیکن موثر بود و حتی توانست در دیدار حساس هفته نوزدهم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی بین صبای قم و پرسپولیس تهران، یکی از چهار گل صبای قم در برتری چهار بر یک در این دیدار را به ثمر برساند.



حاتمی بعد از محسن بیاتی نیا که هشت گل برای صبای قم به ثمر رساند، با زدن شش گل دومین گلزن برتر صبای قم در دهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور بود.