دانش آموختگان مقطع دکترای پرستاری جایگاهی در بالین ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عباس زاده اظهار داشت: در نظام آموزشی ما وقتی مقطع دکترا برای رشته ای تعریف می شود، از آنجایی که ماهیت مقطع PHD بر مبنای فلسفه و تئوری قرار گرفته است، طبیعی است که در این مقاطع به مباحث نظری و تئوری بیشتر پرداخته می شود و این مورد در تمام رشته ها حتی رشته های علوم انسانی و علوم پایه نیز وجود دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه ریشه PH از فلسفه گرفته شده است، افزود: این موضوع نشان می دهد دانش آموختگان رشته های مختلف در مقطع دکترا باید به سوالات اساسی موجود در رشته پاسخ دهند و برای ارتقای علمی رشته خود برنامه ریزی کنند.

عباس زاده با اشاره به مقطع دکترای پرستاری، تاکید کرد: بدیهی است که برنامه ریزی برای ارتقای رشته پرستاری در محیط بیمارستانی امکانپذیر نیست و باید این اقدام در محیط آکادمیک و بر مبنای تضارب افکار و مفاهیم علمی انجام شود.

وی ادامه داد: اما اگر ما نیازمند ارائه خدمات بالینی کیفی تر و بهتر به مددجویان هستیم باید برنامه خاصی را برای رشته پرستاری طراحی کنیم و رشته ها و گرایش های عملی در پرستاری راه اندازی کنیم تا پرستار دانش آموخته ما بر مبنای یادگیری خود در این رشته ها خدمات با کیفیت تری ارائه دهد.

نایب رئیس اول شورای عالی نظام پرستاری با تاکید بر اینکه باید این روند اصلاح از برنامه آموزشی پرستاری آغاز شود، افزود: اگر برنامه آموزشی دوره دکترای پرستاری بر مبنای ارتقای خدمات بالینی پرستاری طراحی و تدوین شده بود باید اکنون تمام فارغ التحصیلان PHD ما در بخش های بالینی مشغول ارائه خدمات بالینی باشند و به ارتقای کیفیت آن کمک کنند. در حالی که این طور نیست.

وی با بیان اینکه برنامه آموزشی ما بر مبنای PHD است، افزود: فعالیتها در مقطع دکترا باید در مسیر توسعه علمی باشد که توسعه علمی نیز در محیط دانشگاهی انجام می شود.

عباس زاده درباره فقدان حضور دائمی فارغ التحصیلان مقاطع تحصیلات تکمیلی پرستاری در بالین، گفت: در این زمینه فرد دانش آموخته مستوجب سرزنش نیست بلکه این انتقاد بر نوع رویکردها و برنامه ریزیهای کلان حرفه ای وارد می شود زیرا باید برنامه آموزشی ما طوری طراحی می شد که به این سمت و سو حرکت کنیم.

وی افزود: از سوی دیگر زمانی که ما با کمبود نیروی زیاد حتی در مقطع کارشناسی پرستاری مواجه هستیم مطمئنا این کمبود نیرو به طریق اولی در کادر متخصص مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا محسوس و ملموس است.

نایب رئیس اول شورای عالی نظام پرستاری فقدان تعداد کارشناس پرستاری مورد نیاز در بیمارستان ها بویژه درشهرهای کوچک را ناشی از تعداد ناکافی فارغ التحصیلان و یا ضعف در جذب آنان عنوان کرد و افزود: اینکه اعضای هیئت علمی یا فارغ التحصیلان PHD پرستاری ما در بالین حضور فعال ندارند نیز نشانگر این است که ما هنوز موفق نشده ایم فارغ التحصیلان این مقاطع را به تعداد کافی تربیت کنیم تا بتوانیم از آنان در پیشبرد کار بالین استفاده کنیم.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی آموزشی ما، برنامه آموزشی مقطع دکترای پرستاری به گونه ای تدوین شده که به جای تامین کادر تخصصی بیمارستانها برای تامین کادر علمی دانشگاهها مناسب تر است و این یکی از مشکلات اصلی در این زمینه به شمار می رود.

عباس زاده با اشاره به اینکه در بیمارستانها برای حضور اعضای هیئت علمی پرستاری برنامه ریزی انجام نشده است، تصریح کرد: اعضای هیئت علمی پزشکی به عنوان یکی از رشته های مبتنی بر بالین، در بیمارستانهای آموزشی اداره کننده بخش هستند و هم در بعد آموزش و هم درمان حضور دارند در حالی که برای پرستاری این جایگاه درنظر گرفته نشده است.