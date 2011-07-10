رئیس ستاد اقامه نماز استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری مسابقه کتابخوانی نماز گفت: کتاب ۴۰۰ سخن پیرامون نماز نوشته حجت الاسلام سید جواد بهشتی است و عموم مردم قم می‌توانند با تهیه این کتاب در این مسابقه شرکت کنند.



حجت الاسلام احمد احسانی ادامه داد: به همراه کتاب پاسخ نامه‌ای به شرکت کننده‌ها داده می‌شود که بعد از مطالعه کتاب با پاسخگویی به سوالات می‌توانند در این مسابقه شرکت کنند.



وی با بیان اینکه مهلت شرکت در این مسابقه ۱۵ تیر الی ۲۰ شهریورماه است گفت: نفرات برگزیده در دهه کرامت معرفی و با اهدای جوایز از آنان تجلیل می‌شود.



رئیس ستاد اقامه نماز استان قم سفر به مشهد مقدس، یک دوره کتاب تفسیر نور و دیگر محصولات فرهنگی را از جمله هدایای در نظر گرفته شده برای این مسابقه عنوان کرد.



وی در پایان اظهار داشت: شرکت کنندگان می‌توانند پاسخ نامه‌های مسابقه را به آدرس - قم - خیابان شهداء - انتهای کوچه ممتاز - ستاد اقامه نماز استان قم ارسال کنند.