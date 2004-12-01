واشنگتن تايمز: آمريكا از صليب سرخ انتقاد كرد

به گزارش خبرگزاري مهروبه نقل از روزنامه واشنگتن تايمز، منابع پنتاگون اعلام كردند كه كميته بين المللي صليب سرخ سنت قديم را شكسته و به طور عمومي از آمريكا به دليل رفتار ويژه با تروريست ها انتقاد كرده است.

صليب سرخ در ماههاي گذشته حداقل دو بار از دولت بوش به دليل بازداشت مظنونين رابطه با طالبان و القاعده بدون اينكه به آنان دسترسي به امكانات قضايي بدهد، انتقاد كرده است. دولت بوش اين افراد را دشمن و نه اعضاي يك سازمان نظامي تلقي مي كند و بنابراين حقوقي كه جهان به سازمان هاي نظامي مي دهد، به آنان تعلق نمي گيرد.

گفتني است كه روز گذشته روزنامه نيويورك تايمز خبر داد كه در گزارشي محرمانه از صليب سرخ به دولت آمريكا نسبت به رفتارهاي غيرانساني آمريكايي ها در گوانتانامو هشدار داده شده است.

به نوشته نيويورك تايمز، در ديدار نيروهاي صليب سرخ در قالب تعدادي از پزشكان و نيروهاي بشردوستانه از اين بازداشتگاه آمريكايي، مشخص شد كه درزندان گوانتانامو با روش هاي كاملا غير انساني براي مثال با قرار دادن زنداني ها در دماي فوق العاده بالا زندانيان شكنجه مي شوند. گزارش صليب سرخ مي گويد : ايجاد چنين سيستمي كه به اصطلاح براي بدست آوردن اطلاعات استفاده مي شود فقط سيستمي از ترويج ظلم و نوع بسيار بدي از شكنجه است كه شخصيت انساني افراد را در نظر نمي گيرد. اما يكي از سخنگويان پنتاگون بيانيه اي صادر كرد و در اين بيانيه هرگونه رفتار نامناسب و غير انساني در گوانتانامو كه آمريكا 550 مظنون القاعده و طالبان را نگهداري مي كند، تكذيب كرد.

آندرو آپوستولو معاون تحقيقات در موسسه دفاع و دموكراسي گفت وي به ياد نمي آورد كه صليب سرخ اروپايي از هيچ دولت ديگري حتي رژيم ظالمي همچون صدام حسين اين چنين انتقاد كرده باشد.

آپوستولوكه بسياري از تاكتيك هاي جنگ را طراحي مي كند، افزود: مسئله اين است كه آنها در مورد آمريكا استاندارد دوگانه اي را به كار مي گيرند. آنان در دهه هاي گذشته هيچ وقت چنين رفتاري را با نقض كنندگان حقوق بشر نداشته اند.

از سوي ديگر آماندا ويليام سون سخنگوي صليب سرخ نيز اعلام كرد كه اين سازمان بين المللي هميشه بي طرف است.