کسب رتبه برتر واحد اطلاعات و اخبار صدا و سیمای کرمانشاه

بهرام مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موفقیت های پی در پی این واحد در چند ماه گذشته اظهار داشت: واحد اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز کرمانشاه با ارائه 16 گزارش نوع "ب" و مجموع 1005 امتیاز در صد جدول بولتن ارزیابی عملکرد خبر مراکز استانها قرار گرفت.

وی افزود: در این ارزیابی ها همچنین خانم پریسا پانیاز با چهار گزارش تصویری "ب" و 256 امتیاز در رتبه دوم پر امتیازترین خبرنگار قرار گرفت.

مظفری تصریح کرد: واحد اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز کرمانشاه در بخش ارزیابی عملکرد خبر مراکز استانها در قسمت گزارشهای تولیدی با 10 گزارش "ب"موفق به کسب 636 امتیاز شد.

سرپرست معاوت اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز کرمانشاه اظهارداشت: در ارزیابی عملکرد خبر مراکز استانها در بخش گزارشهای خبری با شش گزارش "ب" موفق به کسب 369 امتیاز شد.

وی تصریح کرد: این موفقیت با تلاش تمامی خبرنگاران، گزارشگران و همکاران واحد اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز کرمانشاه حاصل شده و انتظار می رود در آینده نیز با توجه به توانایی های نیروهای این واحد شاهد موفقیت های بیشتری باشیم.