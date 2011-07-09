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۱۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۴

کسب رتبه برتر واحد اطلاعات و اخبار صدا و سیمای کرمانشاه

کسب رتبه برتر واحد اطلاعات و اخبار صدا و سیمای کرمانشاه

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: سرپرست معاوت اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز کرمانشاه از برتری این واحد در بین واحدهای خبر مراکز استانها خبر داد.

بهرام مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موفقیت های پی در پی این واحد در چند ماه گذشته اظهار داشت: واحد اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز کرمانشاه با ارائه 16 گزارش نوع "ب" و مجموع 1005 امتیاز در صد جدول بولتن ارزیابی عملکرد خبر مراکز استانها قرار گرفت.

وی افزود: در این ارزیابی ها همچنین خانم پریسا پانیاز با چهار گزارش تصویری "ب" و 256 امتیاز در رتبه دوم پر امتیازترین خبرنگار قرار گرفت.

مظفری تصریح کرد: واحد اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز کرمانشاه در بخش ارزیابی عملکرد خبر مراکز استانها در قسمت گزارشهای تولیدی با 10 گزارش "ب"موفق به کسب 636 امتیاز شد.

سرپرست معاوت اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز کرمانشاه اظهارداشت: در ارزیابی عملکرد خبر مراکز استانها در بخش گزارشهای خبری با شش گزارش "ب" موفق به کسب 369 امتیاز شد.

وی تصریح کرد: این موفقیت با تلاش تمامی خبرنگاران، گزارشگران و همکاران واحد اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز کرمانشاه حاصل شده و انتظار می رود در آینده نیز با توجه به توانایی های نیروهای این واحد شاهد موفقیت های بیشتری باشیم.

کد مطلب 1354931

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