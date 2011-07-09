پیشنهاد قیمت 630 تومانی شیر از سوی دامداران/ نرخ خرید استانی محاسبه می شود

سعید سلطانی در گفتگو با مهر درباره پیشنهاد اتحادیه دامداران برای تعیین قیمت شیر یارانه ای گفت: اتحادیه قیمت خرید شیر از دامدار را به طور متوسط 630 تومان اعلام کرده است، اما قیمت خرید شیر از دامدار در هر استان توسط کمیته هایی متشکل از اتحادیه، کارخانجات و استانداری تعیین می شود.

وی با بیان اینکه قیمت خرید شیر در هر استان متفاوت است، بیان کرد: در هر استان باتوجه به هزینه تولید و قیمت نهاده ها قیمت خرید شیر تعیین می شود و از آنجاییکه در هر استان هزینه تمام شده شیر متفاوت است، بنابراین از سوی این کمیته ها قیمت شیر در هر استان تعیین می شود.

مدیرعامل اتحادیه دامداران تصریح کرد: قیمت 630 تومان بطور متوسط برای هر استان اعلام شده اما ممکن است در استانی بیشتر و در استان دیگر این رقم کمتر باشد.

سلطانی افزود: در هر استان نرم افزار محاسبه قیمت تمام شده و کلاس های توجیهی برای دامداران برگزار شد تا تحت یک برنامه مشخص تمامی استانها هزینه تمام شده هر کیلو شیر را تعیین و اعلام کنند.

وی تصریح کرد: پس از تصویب قیمت در هراستان، سازمان حمایت از مصرف کننده قیمت شیر را برای فروش و عرضه اعلام می کند.

به گزارش مهر معاون برنامه‌ریزی استاندار تهران از محاسبه قیمت 520 تومانی شیر نیمه‌یارانه‌ای در تهران خبر داد و گفت: این قیمت با توجه به افزایش نرخ شیر تحویلی به کارخانجات و فرآوری آن در نظر گرفته شده و البته باید به تصویب اعضای کمیته برسد.

نعمت‌اله ترکی در گفتگو با مهر با اشاره به تداوم جلسات تعیین قیمت شیر نیمه‌یارانه‌ای در تهران در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته، گفت: قیمت شیر نیمه‌یارانه‌ای در تهران امروز مشخص می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی استاندار تهران با اشاره به قیمت‌های پیشنهادی برای شیر از سوی اتحادیه دامداران و کارخانجات فرآوری‌کننده شیر گفت: قیمت پیشنهادی اتحادیه دامداران متناسب با قیمت تمام شده شیر است که البته کمیته نمی‌تواند به یکباره بر روی آن تصمیم‌گیری کند؛ چراکه باید سه جنبه حمایت از دامدار، حمایت از کارخانجات فرآوری‌کننده و حمایت از مصرف‌کننده را به صورت همزمان در نظر گیرد.

این گفته های ترکی در حالی عنوان می شود که براساس قیمت اعلامی از سوی رئیس اتحادیه دامداران، قیمت شیر نیمه یارانه ای برای مصرف کنندگان 15 درصد بالاتر از قیمت شیر تحویلی به کارخانجات لبنی است که براین اساس اگر قیمت شیر تولید دامداران 630 تومان مصوب شود قیمت شیر نیمه یارانه ای برای مصرف کنندگان 756 تومان خواهد بود.