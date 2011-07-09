فارس را نباید در خواب و رویا اداره کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اسد الله ایمانی در دیدار معاون وزیر اقتصاد و جمعی از مسئولان امور اقتصادی استان با وی اظهار داشت: استان فارس در قبل از انقلاب صنایع مونتاژ داشته و بنا بر دلایلی از نظر اقتصادی و صنعتی محروم ماند و در بحث کشاورزی نیز به دلایل خشکسالی نتوانستیم موفقیت لازم را به دست آوریم.

وی با اشاره به اینکه مدیریت ارشد استان نیز در امر جذب سرمایه موفقیت خاصی نداشته است، بیان کرد: باید در مسائل کلان جامعه و جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی اقدام لازم را داشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با بیان اینکه اقتصاد استان فارس به سمت پیله وری رفته است، بیان کرد: اصلاح در جهت گیری اقتصادی نبوده و سرمایه گذاری منحصر به ساخت مغازه و فروشگاه، پاساژ و مجتمع تجاری و ساختمانهای بلند شده است. این مجتمع های بی حساب و کتاب تجاری برای ترافیک شهر ما معضلی شده اند و به نظر می رسد به جای سرمایه گذاری، سرمیاه برداری شده است.

آیت الله ایمانی گفت: یکسری اقدامات شعاری نیز در باب صنعت و اقتصاد استان صورت گرفته و جهت گیری استان در بحث اقتصاد، صنعت و سرمایه گذاری باید تغییر پیدا کند.

وی تاکید کرد: باید با مردم صاف و شفاف حرف زد و فارس را نباید در خواب و خیال اداره کرد.

امام جمعه شیراز ادامه داد: اگر سرمایه گذاری هست کجاست و اگر نیست گفته شود چرا نیست، مردم منتظر دیدار با سرمایه گذار خارجی برای ایجاد اشتغال مولد هستند.

کجاست این کارگاه بزرگ عمرانی

آیت الله ایمانی با بیان اینکه کجاست این کارگاه بزرگ عمرانی که در رسانه ها از آن دم زده می شود، افزود: چرا هر روز در فارس شاهد تعطیلی کارخانجات هستیم، آمار درست ارائه دهید.

وی افزود: چرا آمارهای ایجاد شغل ارائه شده از سوی دستگاه ها اینگونه متناقض است، خدا عمرتان دهد اگر آمارهای اشتغال را به واقع راست آزمایی کنید.

امام جمعه شیراز بیان کرد: بنده در 33 سال امامت جمعه از مهر 1358 تا به امروز به عنوان قدیمی ترین خطیب جمعه کشور حمایت علنی خود را از نظام و حاکمیت اعلام کرده ام و اگر دادی زده ام از سر مصلحت و دلسوزی برای استان و صنعت آن است، من هر آنچه را به نفع نظام است دنبال می کنم.