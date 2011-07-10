داروی آرژانتینی "ام اس" در هیچ کشوری مجوز توزیع ندارد

دکتر شهریار نفیسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: داروی ایرانی سینووکس در مدت دو سال بر روی بیماران مبتلا به ام اس مورد استفاده قرار گرفت و نتایج آن به لحاظ اثربخشی هیچ تفاوتی با مشابه خارجی آوانکس نداشت.

وی با اشاره به واردات چند قلم داروی ام اس از کشور آرژانتین، افزود: اطلاعات داده شده به ما حاکی از این است که این داروها در هیچ کشوری مجوز پخش ندارند و فقط مدعی هستند که دارویی ساخته اند که باید روی آن کارآزمایی بالینی انجام شود.

این متخصص مغز و اعصاب و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین ادامه داد: البته هر دارویی باید قبل از کارآزمایی بالینی، آزمایش حیوانی و انسانی بر روی آن انجام شود تا مشخص شود که موثر است یا نیست.

دبیر انجمن مغز و اعصاب ایران در ارتباط با اظهارات مدیران غذا و داروی وزارت بهداشت مبنی بر شکستن انحصار تولید دارو در داخل کشور، گفت: وقتی داروی آوانکس در آمریکا تولید شد تا سالهای سال اجازه ندادند داروی "ربیف" که مشابه این دارو بود از اروپا وارد شود و در مورد خیلی از داروهای دیگر در اروپا و آمریکا شبیه این رویه اعمال می شود.

نفیسی افزود: صرف نظر از کیفیت دارو، می بینیم که برای حمایت از تولید داخل چنین روشهایی اعمال می شود و این طبیعی است که این رویه در ایران نیز دنبال شود.

واردات چند قلم داروی بایوتک از کشور آرژانتین در روزهای اخیر در حالی جنجال ساز شده است که دکتر احمد شیبانی، معاون غذا و داروی وزارت بهداشت گفته بود که هیچ دارویی فعلا از این کشور وارد نشده است اما دکتر سیدابراهیم هاشمی، مدیرعامل شرکت پخش هجرت از واردات سه قلم داروی بیماران ام اس از آرژانتین خبر داده و عنوان داشته که بیش از 6 ماه است این داروها در یخچالهای شرکت نگهداری می شود تا مجوز توزیع آنها توسط وزارت بهداشت صادر شود.