راه آهن چهارمحال و بختیاری کلنگزنی می شود

علی اصغر عنابستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعتبار مورد نیاز احداث طرح راه آهن استان را 63 میلیارد ریال اعلام و بیان داشت: برای شروع عملیات اجرایی آن 10 میلیارد ریال اعتبار در سال جاری اختصاص داده شده است.

وی افزود: احداث پروژه راه‌ آهن چهارمحال و بختیاری در دو فاز پیش بینی شده که در فاز نخست اتصال راه‌ آهن استان به خط ریل مبارکه اصفهان، از ایستگاه حسن آباد در نظر گرفته شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری به مسیر احداثی فاز دوم پروژه راه آهن استان اشاره و تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزی‎ صورت گرفته، فاز دوم این پروژه اتصال راه آهن اصفهان ـ چهارمحال و بختیاری و خوزستان است.