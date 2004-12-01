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۱۱ آذر ۱۳۸۳، ۱۵:۳۸

نماينده تهران در واكنش به اظهارات اخير سخنگوي دولت :

من اجازه نمي دهم رمضان زاده در نشست دولت و مجلس شركت كند

سيد علي رياض نماينده تهران در واكنش به اظهارات اخير سخنگوي دولت ، طرح اين مطالب را در راستاي تضعيف مجلس توصيف كرد و گفت: متاسفانه مشي رمضانزاده و گفتمان وي تهاجم و تضعيف مجلس است و من شخصا راضي نيستم و اجازه نمي دهم وي در نشست دولت و مجلس شركت كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر سيد علي رياض با تاكيد بر اينكه برگزاري نشست هاي مشترك بين دولت و مجلس مي تواند در راستاي تقارب و نزديكي و هماهنگي ديدگاهها و مواضع موثر باشد گفت: عليرغم اين هدف مبارك و مقبول آقاي رمضان زاده عمدتا در روزهاي باقي مانده به اين ديدارها ، موضوعات تنش زايي را مطرح مي كند و حالت تهاجمي نسبت به مجلس مي گيرد.

عضو ائتلاف آبادگران گفت : در روزهاي باقي مانده به نشست اول دولت و مجلس نيز رمضان زاده اظهاراتي را بيان كرد كه با واكنش نمايندگان روبرو شد و در روزهاي گذشته هم وي با انتقاد از برداشت هايي كه از صندوق ذخيره ارزي صورت گرفته و همچنين انتقادات  نمايندگان به قرارداد ال 90 اظهاراتي را در تهاجم و تضعيف مجلس بيان داشته است.

رياض تاكيد كرد:ما مي دانيم اينگونه اقدامات خطي است براي تضعيف مجلس، ولي ما در اين موضوع بازي نمي خوريم و اجازه نمي دهيم شان مجلس زير سوال برود.

رياض با بيان اينكه در شرايط فعلي نوعي نارضايتي از مصوبه مجلس براي برداشت از صندوق ذخيره ارزي براي تقويت پايگاه هاي بسيج را در برخي اعضاي دولت بوجود آورده است گفت:بعد از تصويب اين موضوع تاثيري در ذهن و كلام رمضان زاده مشاهده مي شود.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان اضافه كرد مگر تاكنون هيچ برداشتي از صندوق ذخيره ارزي صورت نگرفته و يا نخواهد گرفت كه اينگونه موضع گيري مي كنند. مگر مجلس در برداشت از صندوق ذخيره ارزي براي واردات بنزين با دولت همراهي نكرد ، من كه شخصا به علت دستور پيگيري سريع  رييس جمهور در پاسخ نامه فراكسيون ايثارگران به خاتمي درباره فوت مشكوك جانباز محمد رجبي ثاني در فراكسيون از وي تشكر كردم اما با صحبت ها و موضع گيري هاي رمضانزاده مخالفم . 

کد مطلب 135496

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