آموزش مهارتهای زندگی اسلامی در برنامه تابستانی کانون هشتگرد

مسئول مرکز کانون کودکان و نوجوانان هشتگرد در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه گزارشی فعالیتهای تابستانی این کانون را تشریح کرد.

زهرا شکری گفت: کانون کودکان ونوجوانان هشتگرد در تابستان 90 به منظور پرورش حس دینی، معنوی و مذهبی کودکان و نوجوانان و در جهت توسعه و تعمیق تربیت دینی و اخلاقی اعضا کانون، طرح آموزش 12 مهارت زندگی اسلامی را در الویت برنامه های خود قرار داده است.

وی با بیان پیش بینی برنامه های متنوع فرهنگی، هنری و ادبی در12 هفته تابستان،افزود: انتشار هفته نامه"چراغ"، معرفی شخصیت های مذهبی، سیره عملی اهل بیت (ع)، آموزش قرآن و حدیث و برگزاری جشن ویژه نیمه شعبان از جمله این برنامه هاست.

این مسئول، شرکت پرشور اعضا در مراسم نماز جمعه و برگزاری مسابقات مختلف و ویژه برنامه های ماه مبارک رمضان را از دیگر فعالیت های این کانون برشمرد.

کودکان ونوجوانان هشتگردی برای کسب اطلاعات بیشترمی توانند با شماره تلفن 4222882-0262 تماس حاصل نمایند.