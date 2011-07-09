دانش آموزان طرح هجرت به مناطق محروم اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم محمدی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: امسال دانش آموزان به مناطق کم برخوردار سرخس، صالح آباد، نوخندان، لطف آباد و ششتمد برای اجرای این طرح اعزام می شوند.

وی تصریح کرد: سال گذشته دانش آموزان 100 هزار نفر روز در طرح هجرت به مناطق غیر برخوردار شهری خدمت کردند.

محمدی گفت: بازدید از خانواده های شهدا، عیادت و زیبا سازی مساجد، برای ماه مبارک رمضان نیز از دیگر برنامه های پسران متوسطه شرکت کننده در این طرح است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: در طرح گردشگری بقاع مذهبی که با هدف معرفی مفاخر و پیشینه فرهنگی – تاریخی استان انجام می شود نیز دانش آموزان مکان های مذهبی میامی مشهد، ناصر و یاسر طرقبه، امام زاده عابد گناباد و سید ابراهیم قوچان را زیارت می کنند.

محمدی با بیان این که این طرح با همکاری اداره کل اوقاف استان انجام می شود، تصریح کرد: دانش آموزان شرکت کننده در طرح از برنامه های شبی با قرآن و عضویت افتخاری در هیئت امنای امام زاده مقصد استفاده کرده و یک وعده غذایی مهمان اوقاف هستند.

وی از اجرای طرح ویژه مسجد اسوه در تابستان امسال یاد کرد و افزود: همزمان با حلول ماه مبارک رمضان بناست امور فرهنگی و هیئت امناء 100 مسجد به دانش آموزان واگذار شود.