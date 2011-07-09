به گزارش خبرگزاری مهر، در میان مخلوقات عالم هستی، انسان تنها موجود معجون و مرکب از دو بُعد مادی و معنوی است و این دو بُعد نهادینه شده در وجود انسان، مدام با یکدیگر در تضاد و درگیری به سر می برند.

جنگ و نزاع همیشگی بین ماده و معنی، بستری شده است تا انسان، خود و همنوعانش را بهتر و بیشتر شناسایی نموده، نقایص، کاستی ها و عیوب را بر طرف ساخته و جبران کند در نتیجه راه سعادت، کمال و تعالی را پیدا کرده و بپیماید.

بنابراین، اصل مسلم این است که همه انسان ها به جز انبیاء و معصومین، در فعالیت های فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و... دچار خطا و گرفتار اشتباه می شوند و همین امر، باعث طرح اصل دیگر به نام "نقد و انتقاد" در زندگی انسان به خصوص فعالیت های جمعی او شده است.

در برنامه "آیه های انقلاب" در خصوص چگونگی انتقاد سازنده و اهمیت لحن منتقد از کلام امام خمینی (ره) مباحثی طرح می شود.

میان برنامه پنج دقیقه‌ای آیه های انقلاب که بیانگر نکات اخلاقی سخنان امام خمینی(ره) کلام است هر شب ساعت 21:55 به مدت 5 دقیقه از رادیو قرآن پخش می شود.