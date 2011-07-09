  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۱

شیوه ارائه مسائل حقوقی در صدا و سیما باید دگرگون شود

شیوه ارائه مسائل حقوقی در صدا و سیما باید دگرگون شود

تبریز - خبرگزاری مهر: دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشراسلامی تاکید کرد: شیوه ارائه مسائل حقوقی بایستی در صدا و سیما دگرگون شود.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید کاظم زاده پیش از ظهر شنبه در دیدار با مدیرکل صدا وسیمای آذربایجان شرقی اظهار داشت: آموزش همگانی حقوق شهروندی از طریق صدا و سیما در برنامه پنجم توسعه کشور به عنوان یک تکلیف دیده شده است و لازم است رسانه ملی در جهت ارتقای فرهنگ حقوقی جامعه که حقیقتاً یکی از موثرترین راههای پیشگیری از وقوع جرم است نقش موثرتری را ایفا کند.

وی اضافه کرد: صداوسیما با تولید برنامه های محتوایی و برگزاری میزگردهای علمی و حقوقی با حضور اساتید و صاحبنظران عرصه حقوق مبلغ حقوق بشراسلامی باشد چرا که پرچمدار حقوق بشر در دنیا اسلام بوده و در میان مکاتب و ادیان مختلف هیچ دینی به اندازه اسلام به حقوق بشر اهمیت نداده است.

کاظم زاده تاکید کرد: آموزش عمومی حقوق شهروندی موجب عمومیت یافتن حساسیت نسبت به رعایت حقوق بشر از طریق مشارکت نهادهای عمومی و خصوصی می شود و در این میان نقش صداوسیما در یادگیری حقوق شهروندی بی بدیل است.

وی با اشاره به اینکه 　آموزش حقوق بشر و حقوق شهروندی از طریق رسانه ملی موجب استقرار و گسترش فرهنگ انسان ذیحق و مطالبه کننده،حکومت مکلف و پاسخگوی و در نتیجه تعمیق دولت قانون مدار می شود، گفت: رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی شرط ضروری برای تحقق عدالت اجتماعی، مردم سالاری دینی و تحقق کرامت انسانی در جامعه بوده و تحقق آن مستلزم آشنایی با مفاهیم آن توسط عموم مردم است.

دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشراسلامی با اشاره به اینکه برای ترویج و تقویت رعایت حقوق بشر، لازم است این حقوق را به شهروندان خود بشناسانیم تا در اجتماع به گونه ای رفتار کنند که حقوق بشر رعایت شود و به علاوه مدافع حقوق بشر نیز باشند، افزود: رعایت نکردن حقوق شهروندی هرج و مرج و نابسامانی های اجتماعی را رقم می زند.

کاظم زاده با بیان اینکه صداوسیما نقش مهمی در یادگیری حقوق شهروندی به عهده دارد، افزود: خانواده ها و افراد از طریق برنامه های حقوقی و آموزشی صداوسیما باید بدانند که سعادت، سلامت و رفاه جامعه با رعایت کردن حقوق شهروندی محقق می شود و توجه داشته باشند که اجرای قوانین برای بهبود شرایط تک تک افراد جامعه وضع شده است.

وی اضافه کرد: مردم باید به این مساله آگاه باشند که اگر مانع رفتارهای ضد اجتماعی شوند، منافع فراوانی برای جامعه و خود به ارمغان می آورند لذا رعایت حقوق شهروندی باید از طریق آموزش و وضع مقررات گوشزد و کسانی که این حقوق را رعایت نمی کنند مطابق قوانین با آنها برخورد و مورد مجازات قانونی قرار گیرند.

دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشراسلامی با تاکید بر اینکه شهروندان بایستی از طریق آموزش با حقوق خود و سایر افراد جامعه آشنا　شوند، گفت: حقوق شهروندان باید از طریق رسانه هایی مانند صداوسیما تبلیغ و ترویج شود و همین طور افراد جامعه از طریق آن در جریان اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در زمینه حقوق شهروندی قرار گیرند و هدف از این آموزش ها آماده کردن افراد جامعه برای تولید رفتاری مناسب جهت رعایت حقوق بشر است.

کد مطلب 1355000

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها