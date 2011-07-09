شیوه ارائه مسائل حقوقی در صدا و سیما باید دگرگون شود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید کاظم زاده پیش از ظهر شنبه در دیدار با مدیرکل صدا وسیمای آذربایجان شرقی اظهار داشت: آموزش همگانی حقوق شهروندی از طریق صدا و سیما در برنامه پنجم توسعه کشور به عنوان یک تکلیف دیده شده است و لازم است رسانه ملی در جهت ارتقای فرهنگ حقوقی جامعه که حقیقتاً یکی از موثرترین راههای پیشگیری از وقوع جرم است نقش موثرتری را ایفا کند.

وی اضافه کرد: صداوسیما با تولید برنامه های محتوایی و برگزاری میزگردهای علمی و حقوقی با حضور اساتید و صاحبنظران عرصه حقوق مبلغ حقوق بشراسلامی باشد چرا که پرچمدار حقوق بشر در دنیا اسلام بوده و در میان مکاتب و ادیان مختلف هیچ دینی به اندازه اسلام به حقوق بشر اهمیت نداده است.

کاظم زاده تاکید کرد: آموزش عمومی حقوق شهروندی موجب عمومیت یافتن حساسیت نسبت به رعایت حقوق بشر از طریق مشارکت نهادهای عمومی و خصوصی می شود و در این میان نقش صداوسیما در یادگیری حقوق شهروندی بی بدیل است.

وی با اشاره به اینکه آموزش حقوق بشر و حقوق شهروندی از طریق رسانه ملی موجب استقرار و گسترش فرهنگ انسان ذیحق و مطالبه کننده،حکومت مکلف و پاسخگوی و در نتیجه تعمیق دولت قانون مدار می شود، گفت: رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی شرط ضروری برای تحقق عدالت اجتماعی، مردم سالاری دینی و تحقق کرامت انسانی در جامعه بوده و تحقق آن مستلزم آشنایی با مفاهیم آن توسط عموم مردم است.

دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشراسلامی با اشاره به اینکه برای ترویج و تقویت رعایت حقوق بشر، لازم است این حقوق را به شهروندان خود بشناسانیم تا در اجتماع به گونه ای رفتار کنند که حقوق بشر رعایت شود و به علاوه مدافع حقوق بشر نیز باشند، افزود: رعایت نکردن حقوق شهروندی هرج و مرج و نابسامانی های اجتماعی را رقم می زند.

کاظم زاده با بیان اینکه صداوسیما نقش مهمی در یادگیری حقوق شهروندی به عهده دارد، افزود: خانواده ها و افراد از طریق برنامه های حقوقی و آموزشی صداوسیما باید بدانند که سعادت، سلامت و رفاه جامعه با رعایت کردن حقوق شهروندی محقق می شود و توجه داشته باشند که اجرای قوانین برای بهبود شرایط تک تک افراد جامعه وضع شده است.

وی اضافه کرد: مردم باید به این مساله آگاه باشند که اگر مانع رفتارهای ضد اجتماعی شوند، منافع فراوانی برای جامعه و خود به ارمغان می آورند لذا رعایت حقوق شهروندی باید از طریق آموزش و وضع مقررات گوشزد و کسانی که این حقوق را رعایت نمی کنند مطابق قوانین با آنها برخورد و مورد مجازات قانونی قرار گیرند.

دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشراسلامی با تاکید بر اینکه شهروندان بایستی از طریق آموزش با حقوق خود و سایر افراد جامعه آشنا شوند، گفت: حقوق شهروندان باید از طریق رسانه هایی مانند صداوسیما تبلیغ و ترویج شود و همین طور افراد جامعه از طریق آن در جریان اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در زمینه حقوق شهروندی قرار گیرند و هدف از این آموزش ها آماده کردن افراد جامعه برای تولید رفتاری مناسب جهت رعایت حقوق بشر است.