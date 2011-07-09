زمان نمایشگاه چاپ دوبی به درخواست ایران تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی دوبی که در تقویم زمانی ایران در هفته پایانی سال (23 تا 26 اسفندماه) برگزار می‌شود؛ گرچه در نوع خود نمایشگاه بااهمیتی برای صنعت چاپ ایران است، ولی زمان آن فرصت مناسبی برای شرکت ایرانیان فراهم نمی کند.

همین امر باعث شد در دهمین دوره از این نمایشگاه که اسفند سال 89 برگزار شد و برای نخستین بار تعدادی از شرکت‌های ایرانی در قالب پاویون ایران که به همت اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ کشورمان برپا شده بود، در این نمایشگاه حضور یافتند، مذاکراتی با دست اندرکاران نمایشگاه با هدف تغییر زمان برپایی از ماه مارس به آپریل صورت گیرد.

این مذاکرات پس از چند ماه، به تازگی به ثمر نشسته و مقرر شد این نمایشگاه از دوره بعد از 11 آوریل مصادف با 22 فروردین ماه در دوبی برگزار شود.

به اعتقاد مسئولان نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی دوبی، این مساله که امکان حضور شرکت‌های ایرانی و نمایش توانمندی‌هایشان بیش از پیش در نمایشگاه دوبی فراهم شود، امر مهمی است که برنامه‌ریزی برای تدارک نمایشگاه در زمانی مناسب برای ایرانیان یکی از گام‌هایی بوده که برداشته شد.

تعداد زیادی از شرکت‌های ایرانی صنعت چاپ و بسته‌بندی دلیل حضور نیافتنشان را در نمایشگاه بین‌المللی دوبی، زمان نمایشگاه که در هفته پایانی سال شمسی و نزدیک به تعطیلات نوروزی است، نام برده‌اند.