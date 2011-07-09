جشن قهرمانی سایپا مهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن قهرمانی سایپا مهر با حضورنمایندگان استان البرز در مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل شرکت فرهنگی ورزشی سایپا، مسئولان استان و ورزشکاران و پیشکسوتان کرج برگزار شد.

در این مراسم در ابتدا رئیس هیئت فوتبال استان البرز قهرمانی تیم فوتبال سایپا مهر البرز را تبریک گفت واعلام کرد: امیدواریم در سال اینده باز هم جشن قهرمانی این تیم را در لیگ دو کشور جشن بگیریم.

در ادامه مراسم نمایندگان استان البرزدر سخنرانی هایی خواستار حمایت همه جانبه مسئولان استان البرز از تیم سایپا مهر و باشگاه سایپا کرج شدند.

آرش کوشا مدیر عامل شرکت فرهنگی ورزشی سایپا هم در جمع مسئولان و ورزشکاران استان البرز اظهار داشت: تیم سایپا مهر از تیم های پر قدرت لیگ دسته 3 کشور بود این تیم بازی های زیبایی را به نمایش گذاشت و در نهایت موفق شد با کسب جواز صعود به لیگ دسته 2 قهرمانی لیگ دسته 3 کشور را به دست بیاورند.

وی بیان کرد: این تیم از کادر فنی و بازیکنان بومی کرج تشکیل شده و امیدوارم این روند رو به رشد را ادامه دهد.

نکته جالب توجه در این مراسم این بود که از هیچکدام از اعضای کادر فنی و بازیکنان برای تقدیر بر روی سن دعوت نشدند.

در پایان مراسم از سوی شرکت سایپا مبلغ 140 میلیون ریال به عنوان پاداش به سایپا مهر کرج اهدا شد.