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۱۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۰

عکاس گلستانی در جشنواره جهانی اسکاتلند درخشید

عکاس گلستانی در جشنواره جهانی اسکاتلند درخشید

گرگان - خبرگزاری مهر: آثار رضا وهمی از عکاسان حوزه هنری استان گلستان، از بین سه‌هزار عکاس دنیا به عنوان عکاس منتخب جشنواره جهانی ادینبورگ اسکاتلند انتخاب و دیپلم افتخار این رویداد بزرگ هنری را نیز به خود اختصاص داد.

رئیس حوزه هنری استان گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رضا وهمی با دو اثر به نامهای (شور) و (فریاد) در جمع برگزیدگان این جشنواره قرار گرفت.

محسن ربانی افزود: آثار او برای نمایش در نمایشگاه فرینگ انتخاب شده است ضمن اینکه عکس فریاد او دیپلم افتخار بزرگترین فستیوال هنری جهان را دریافت کرد تا او به عنوان یک ایرانی، حضوری موفق و چشمگیر در این فستیوال معتبر بین‌المللی داشته باشد.
 
 وی اظهار داشت: این مسابقه 149 سال قدمت دارد و قدیمی‌ترین مسابقه عکس دنیا محسوب می‌شود و هر سال حدود سه هزار عکاس از سراسر جهان بیش از 20هزار عکس را به دبیرخانه این مسابقه ارسال می‌کنند.
 
ربانی بیان داشت: از بین آنها تنها 200 عکس انتخاب خواهد شد به همین دلیل این مسابقه به یکی از سخت‌ترین مسابقات عکاسی جهان تبدیل شده است.
کد مطلب 1355020

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