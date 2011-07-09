پلیس همگام با تغییرات روز حرکت کند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یحیی شرفی ظهر شنبه در دیدار با کارکنان پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان زنجان افقزود: با ایجاد فضای مجازی در دنیای کنونی مجرمان سعی دارند تا به‌طور غیرقانونی برای رسیدن به اهداف خود در این فضا خطراتی را برای جامعه به وجود آورند.

وی ادامه داد: هکرها یکی از این افرادند که سعی دارند در جهت رسیدن به اهداف نامشروع خود به طور غیرقانونی به سایت‌های اینترنتی و مسایل خصوصی افراد دسترسی پیدا کنند و همین موضوع باعث آسیب‌پذیر شدن فضای مجازی و بروز تخلفات شده است که نیروی انتظامی با تشکیل پلیس فتا درصدد مقابله با مجرمان در این حوزه است.

سرهنگ شرفی با تاکید بر برخورد جدی با مجرمان در این فضا، افزود: با پیشرفت تکنولوژی و تغییر شرایط جرایم نیز تغییر می‌یابند که یک پلیس خوب،پلیسی است که بتواند همگام با این تغییرات گام بردارد و با پیشرفت تکنولوژی خود و امکانات را با این شرایط همگام کند.

کار پلیس فتا را بسیار با اهمیت دانست و گفت: تلاش شما باعث ایجادفضای امن برای کاربران و ناامن برای مجرمان در فضای سایبری شده و قطعا با برخورد پلیس دیگر مجرمان این حق را به خود نمی‌دهند که وارد حریم خصوصی مردم شوند و این‌گونه اقدامات همچنین باعث امنیت کاربران و سرمایه‌گذاران خواهد شد.