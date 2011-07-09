به گزراش خبرنگار مهر، دومین جشنواره روابط عمومی‌های برتر صنعت نفت کشور که با حضور علی‌آبادی سرپرست وزارت نفت، معاونان و رؤسای روابط عمومی‌های شرکت های تابعه صنعت نفت کشور در تهران برگزار و طبق آرای صادره از سوی داوران این جشنواره، روابط عمومی منطقه هشت حائز دریافت رتبه برتر در بخش ارتباطات الکترونیک شناخته شد .

طبق گزارش این جشنواره، پنج هزار و 525 اثر از 116 واحد روابط عمومی از سراسر کشور در این دوره شرکت کردند که با توجه به آمار موجود، در زمینه حجم مشارکت شرکت کنندگان نسبت به سال گذشته شاهد 18 درصد رشد درخصوص ارسال آثار و 20 درصد رشد نسبت به سال گذشته بوده و روابط عمومی های شرکت ملی گاز ایران با کسب هشت مقام برتر نسبت به سایر شرکت های تابعه وزارت نفت پیشتاز هستند.