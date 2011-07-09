کاهش 80 درصدی قاچاق کالا در مرز ایران و ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدزاده ظهر شنبه در نشست مشترک با والی استان وان ترکیه با بیان اینکه با اجرای طرح انسداد مرزی و همکاری مرز داران ترکیه میزان قاچاق کالا در مرزهای مشترک کاهش یافته، افزود: با کاهش میزان قاچاق فعالیت ها کشاورزی، دامداری و صنعتی مرزنشینان در شهرستان خوی بیش از 50 درصد افزایش یافته است.

وی در ادامه بیان داشت: در پی امنیت پایدار در مرزهای مشترک و کاهش قاچاق کالا فعالیتهای مرز نشینان در زمینه کشاورزی، دامداری و اجرای طرحهای صنفی از جمله ایجاد کارگاههای قالیبافی و جوشکاری بیش از 50 درصد رونق یافته است.

فرمانده هنگ مرزی خوی در ادامه بیان داشت: طی یک سال گذشته با همکاری مرز داران دو طرف هیچ حادثه مهمی در مرزهای دو کشور رخ نداده است.

منیر کارال اوغلو والی استان وان ترکیه هم در این نشست با اشاره به اینکه با تلاش و همکاریهای مشترک دو طرف قاچاق کالا، مواد مخدر و انسان در مرزهای ترکیه و ایران به میزان چشمگیری کاهش یافته، اظهار داشت: آرامش پایدار در مرزهای مشترک و گشایش مرز رازی- کاپی کوی ترکیه بستر مناسب را برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری فراهم کرده است.

در این نشست تفاهم نامه همکاری در چهار بند شامل گسترش همکاریها در زمینه های مبارزه با مواد مخدر، قاچاق انسان و کالا و گسترش همکاریهای امنیتی در مرزها به امضای مرزبان درجه یک و فرمانده هنگ مرزی خوی و والی استان وان ترکیه رسید.

نشستهای دو جانبه مسئولان استان وان ترکیه با شهرستان خوی با هدف توسعه همکاریهای مرزی و رفع مشکلات مرزنشینان هر شش ماه یکبار برگزار می شود.

استان وان ترکیه 175 کیلومتر مرز مشترک با شهرستان خوی دارد.