به گزارش خبرنگار مهر، 25 هزار قطعه ماهی که می‌توانست برای تولید کننده آن 40 میلیون تومان درآمد داشته باشد، تلف شده بودند. این ماهی‌ها به آقای قاسمی، مالک مزرعه انارک در ابتدای جاده قاهان قم تعلق داشت که علاوه بر استخر پرورش ماهی‌ای که روی تپه قرار گرفته، مزرعه‌ای به مساحت 86 هکتار زیر کشت دارد که با سیستم آبیاری قطره‌ای آبیاری می‌شد.



قاسمی در پاسخ به این سؤال که علت تلف شدن ماهی‌ها چه بوده است به خبرنگار مهر در قم گفت: کارشناسان شیلات علت مرگ ماهی‌ها را عدم وجود اکسیژن کافی و احتمال وجود سم در آب اعلام کرده‌اند که متأسفانه آن را فقط در حد احتمال دانسته‌اند.



وی درباره وضعیت استخر گفت: به پیشنهاد مسئولان در سازمان جهاد کشاورزی استان تصمیم گرفتیم تا این استخر را راه‌اندازی کنیم. در سال 84 مبلغ 40 میلیون تومان برای گودبرداری استخر هزینه کردیم که رقم هزینه‌ها در مجموع تا سال 85 به 150 میلیون تومان رسید.



این تولید کننده ماهی در استان قم سطح این استخر را 10هزار متر مربع ذکر کرد و افزود: حجم آبگیری استخر30 هزار متر می‌باشد که برای پرورش ماهی و ذخیره آب کشاورزی احداث شده است.

برداشت 10 تن ماهی قزل الا در هر دوره



وی با اعلام این که تا کنون دو دوره ماهی ریزی کرده‌ایم اظهار داشت: در هر دوره به طور متوسط 10 تن ماهی قزل آلا برداشت کردیم که متوسط فروش محصولمان در هر دوره 30 میلیون تومان شد.



قاسمی تصریح کرد: در دوره سوم حدود 25 هزار قطعه بچه ماهی ریختیم که تمامی آن یعنی چیزی حدود 10 تن ماهی تلف شدند که 40 میلیون تومان خسارت در پی داشت.



وی در خصوص بیمه بودن این استخر گفت: تمامی محصولات کشاورزی و آلات و ادوات ما بیمه شده‌اند اما به دلیل اینکه برای بهره‌برداری از استخر به چاه دارای مجوز نیاز داشتیم نتوانستیم ماهی‌ها را بیمه کنیم‏، این در حالی است که 2 رشته قنات اختصاصی در مزرعه وجود دارد که برای تأمین آب استخر کافی است اما اداره شیلات همچنان بر دریافت مجوز برای چاه مذکور اصرار دارد. چاه آب موجود در مزرعه هم در سال 58 حفر شده است و مالکان قبلی مزرعه برای حفر آن مجوز نداشته‌اند و از سال 84 که ما این مزرعه را خریداری کردیم، پیگیر دریافت پروانه بهره‌برداری از چاه بوده‌ایم که تا امروز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.



تبصره 3 مجلس در مورد چاه‌های کشاورزی دیگر قابلیت اجرایی ندارد



مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای قم در پاسخ به این سؤال که چرا تا کنون شرکت منطقه‌ای آب قم به این چاه مجوز نداده است به خبرنگار مهر در قم گفت: تبصره 3 مجلس در مورد چاه‌های کشاورزی دیگر قابلیت اجرایی ندارد و در قانون جدید کلیه چاه‌های حفر شده قبل از سال 85 با قابلیت کاربرد کشاورزی مجوز خواهند گرفت.



مهندس سید حسن رضوی اظهار داشت: پیش بینی می‌شود آیین نامه این قانون تا سه ماه آینده از طرف وزارت نیرو ابلاغ و در کمیسیون‌های مربوطه عملیاتی بشود.



وی افزود: این افراد باید ببینند که چاه آنها در لیست چاه‌های این شرکت هست یا نه و با ارائه مستندات مشکل چاه خود را پیگیری کنند.

قاسمی در خصوص اینکه چرا با وجود تمامی این مشکلات استخر را راه‌اندازی کرده است گفت: این کار با عنایت به صحبت‌های استاندار قم مبنی بر ایجاد استخر‌های پرورش ماهی در مزارع کشاورزی و به پیشنهاد مسئولان سازمان جهاد کشاورزی و اداره شیلات استان انجام شد که نه تنها برای ما توجیه اقتصادی نداشت بلکه هیچ حمایتی هم دریافت نکردیم.



وی با بیان این که در دوره جدید ماهی ریزی نکرده‌ایم اظهار داشت: تا روشن شدن تکلیفمان قصد این کار را نداریم.



اطلاعات را از روابط عمومی بگیرید



با رئیس اداره شیلات استان تماس گرفتیم تا ببینیم با وجود همه تبلیغاتی که برای راه‌اندازی استخرهای پرورش ماهی می‌شود این اداره تا به حال چه حمایتی در این زمینه از پرورش دهندگان ماهی داشته است.



محمد رضا طاهری به خبرنگار مهر در قم گفت: طبق بخشنامه‌ای که از طرف رئیس سازمان جهاد کشاورزی به این اداره ابلاغ شده است شما می‌توانید تمام اطلاعات مورد نیاز را از طریق روابط عمومی اداره دریافت کنید.



از روابط عمومی پیگیر شدیم ابتدا مسئول روابط عمومی در پاسخ گفت: اطلاعات در دسترس من نیست و شما باید با ریاست تماس بگیرید و پس از این که به وی گفته شد رئیس اداره گفته است که اطلاعات باید از کانال روابط عمومی گرفته شود، گفت: با شما تماس می‌گیرم.



نیم ساعت بعد مسئول روابط عمومی اداره شیلات تماس گرفت و گفت: در قانون اداره شیلات آمده است که تمامی مالکان استخرهای پرورش ماهی باید دارای چاه مجوزدار باشند و مالکان این مزرعه باید مشکل خود را از اداره امور آب استان پی گیری کنند.



وی افزود: اداره شیلات از تمامی پرورش دهندگان ماهی در هر قالبی حمایت می‌کند و کارشناسان زبده این اداره حاضرند تا در صورت نیاز به این افراد مشاوره دهند.



به نظر می‌رسد افرادی مثل قاسمی در هر قالبی تعریف نمی‌شوند و شعارحمایت از تولید کننده در سیستم اداری مثل ماهی‌های تلف شده، دور آن را کف گرفته است.



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گزارش: معصومه فرمایشی

