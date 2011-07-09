پردیس بین الملل دانشگاه گیلان دانشجو می پذیرد

عبدالله حاتم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاه گیلان در پردیس بین الملل منطقه آزاد بندر انزلی از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش (کنکور سراسری) و یا آزمون داخلی دانشگاه با نظارت سازمان سنجش از بین داوطلبان واجد شرایط در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

وی اظهارداشت: رشته های پذیرش دانشجو در پردیس بین الملل دانشگاه گیلان شامل روابط بین الملل، علوم سیاسی،

حقوق بین الملل، حقوق خصوصی، مدیریت MBA (در گرایشهای مدیریت مالی و مدیریت بازاریابی)، آموزش زبان انگلیسی،

حسابداری، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی، مهندسی عمران - سازه، مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی، مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی، طراحی شهری، مهندسی معماری، علوم باغبانی، مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی در کشاورزی، مهندسی فضای سبز، زیست شناسی - ژنتیک، زیست شناسی - علوم سلولی و ملکولی، شیمی (آلی، معدنی، تجزیه و فیزیک)، ریاضی محض و کاربردی است.