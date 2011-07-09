"کی روش" هم نتیجه نمی گیرد/ سیستم "آی دزد را بگیر"!

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم فوتبال داتیس خرم آباد صبح شنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی با انتقاد از آنچه آن را "معادلات فوتبال دولتی" در فوتبال ایران خواند اظهار داشت: من در شموشک نوشهر معادلات فوتبال دولتی را به هم ریختم.

وی با بیان اینکه فوتبال ما در دست برخی ارکان پشت پرده است گفت: این ارکان بدون اینکه حضور داشته باشند فوتبال را در دست گرفته اند که امیدوارم این مشکل برطرف شود.

تا دنبال مقصر می گردیم دزد اصلی فرار می کند!

فروتن با بیان اینکه سیستم فوتبال درایران فاسد شده است گفت: در این فوتبال داوران با دو تا ماهی سفید نتایج را عوض می‌کنند.

وی با اشاره به رویه فعلی در برخورد با شکستهای تیم ملی فوتبال، گفت: ما این سیستم "آی دزد رو بگیر" را خوب می شناسیم و هنگامی با شکست مواجه می شویم همه انگشتها به سراغ یک مقصر می گردد در حالی که دزد اصلی فرار می کند!

اداره فوتبال فاسد کار ساده ای نیست/ کفاشیان استعفا ندهد!

سرمربی تیم فوتبال داتیس خرم آباد در مورد حذف تیم ملی امید و مطرح شدن استعفای کفاشیان نیز گفت: من با استعفای کفاشیان موافق نیستم چرا که اداره این فوتبال فاسد کار ساده ای نیست.

وی با تاکید بر اینکه کفاشیان حمایت می خواهد بیان داشت: قدرتهای بزرگتر باید از کفاشیان حمایت کنند چرا که ما نمی خواهیم قربانی بدهیم تا فوتبال را از زیر فشار خارج کنیم.

فروتن با بیان اینکه فوتبال ما فوتبال فاسدی شده است گفت: خبرنگاری در یک ارگان دولتی به من بعد از 5 سال کار کردن در این فوتبال گفت که چمدانت را بردار و برو!

بدون واسطه و دلال به فوتبال ایران برگشتم!

وی ادامه داد: حال امروز یک مدیر عامل جوان و شجاع بدون هیچ واسطه و دلالی به من گفت که برگرد و من امروز در فوتبال لرستان هستم.

سرمربی تیم فوتبال داتیس خرم آباد در مورد انگیزه طرح این اظهارات گفت: هدف من این است که فوتبال ایران از فساد دربیاید که تا حدی چنین شرایطی دارد به وجود می آید.

فروتن با تاکید بر اینکه فساد در فوتبال بین المللی شده است یادآور شد: ولی ایران در این میان شانس بیشتری دارد که از این فساد در بیاید.

از دل فوتبال فاسد "کی روش" هم نتیجه نمی گیرد

وی با اشاره به وضعیت تیم ملی فوتبال ایران نیز ادامه داد: از دل فوتبال فاسد ایران تیم "کی روش" هم راه به جایی نمی برد.

سرمربی تیم فوتبال داتیس خرم آباد با تاکید بر اینکه من آینده را با فوتبال فاسد نمی خواهم بیان داشت: ما خانه فوتبال را پاک و پاکیزه می خواهیم.

فوتبال ایران بر اساس تضاد بنا شده است

فروتن با طرح این ادعا که فوتبال ایران بر اساس تفاهم بنا نشده است بلکه بر اساس تضاد است عنوان کرد: در فوتبال ایران هر کسی می خواهد دیگری را پایین بکشد.

وی با تاکید بر اینکه من حاشیه های فوتبال ایران را می شناسم و می دانم چه معنایی دارد گفت: اگر فوتبال تیم داتیس خرم آباد را هم دلالها بسازند هر چقدر کار فنی کنیم بازهم نتیجه نمی گیریم.

برای کار کردن در فوتبال باید کوسه بود!

سرمربی تیم فوتبال داتیس خرم آباد ادامه داد: آنچه من برای کار در لرستان از گروهم می خواهم این است که تفاهم داشته باشیم و پشت سر هم حرف نزنیم.

فروتن یادآور شد: فوتبال مانند خلیجی است که کوسه ها در آن شنا می کنند که برای کار کردن در این فضا ما هم باید کوسه باشیم!