تأکید فلسفه غرب بر عقلانیت باعث غفلت از وجوه دیگر انسان شده است

دکتر استوارت سیم استاد دانشگاه نورث آمبریا در نیوکاسل انگلستان در مورد مبانی و اصول کلی که فلسفه غرب بر اساس آن شناخته می شود به خبرنگار مهر گفت: استانداردها و معیارهای گوناگونی در مورد سنتهای فلسفی غرب وجود دارند که نمی‌توان همه را با آنها سنجید. فلسفه غرب از ابتدای آن در یونان باستان تا زمان کنونی دارای گرایشهای مختلف فکری بوده است.

وی افزود: اما آنچه مسلم است این است که همه این گرایشهای فکری تلاش کرده اند به عقل و خرد و تفکر عقلانی متعهد باشند.

استوارت سیم تأکید کرد: می‌توان سنت فکری- فلسفی غرب را مانند نظامی در نظر گرفت که هر سنت فکری مبنای منطقی سنت فکری دیگری بوده است. بر این اساس می‌بینیم که بررسی سنت فلسفی کنونی مستلزم مطالعه و بررسی سنتهای فلسفی گذشته است.

مؤلف "دیکشنری لیوتار" در ادامه تصریح کرد: دانشجویان و محققان برای بررسی ایده‌های کنونی در فلسفه غرب نیاز دارند سنتهای فکری قبلی را نیز مورد مطالعه قرار دهند. به ویژه در دوران مدرن شاهد هستیم که توجه به منطق در سنت فلسفی غرب بیشتر شده است. علت این موضوع توجه به عقلانیت در سنت فلسفی مدرن بوده است.

وی با اشاره به اینکه منطق صوری خیلی علمی است و در روش و رهیافت مبتنی بر ریاضیات است، گفت: بر اساس این منطق اصولی داریم که بر اساس آن و با به کارگیری آن اصول از یک سری مقدمات به نتایجی می‌رسیم.

سیم یادآور شد: بر این اساس نتایج شما بر اساس فرضیات قابل انتظار هستند و شک و تردیدی در مورد آنها وجود ندارد.

وی افزود: اما در مقابل این سنت فلسفی و در خلاف جریان اصلی آن سنت دیگری وجود داشته که شک گرایی است. شک گرایان اصول ثابت که در مورد آن شک و تردید وجود ندارد را مورد سؤال قرار می‌دهند. به عبارت دیگر شک گرایان دانش و معرفتی که مسلم پنداشته می‌شود را با چالش مواجه می‌سازند و فرضهای اساسی که بر اساس آن اندیشه پایه‌ریزی می‌شود را با پرسش مواجه می‌سازند.

مؤلف "دیکشنری لیوتار" در ادامه تصریح کرد: به عبارت دیگر آنها فرضهایی که بر اساس آن استنتاج منطقی حاصل می شود را مورد سؤال قرار می‌دهند و در مورد صحت و سقم آن تردید می‌کنند. برای نمونه فرض "این‌همانی" اصلی بدیهی در منطق است. این اصل اشعار می‌دارد که هر چیزی مساوی و برابر با خود است.

این استاد فلسفه یادآور شد: این اصل به هیچ وسیله‌ای قابل اثبات نیست ولی می‌توان با مثالی آنرا رد کرد. مثالی که آنرا رد می‌کند هویت انسانی است. بدین ترتیب که هویت انسان در گذر زمان چیز ثابت و ایستایی نیست. هویت انسان در طول زمان تغییر کرده و در معرض تغییر مداوم قرار دارد.

وی تأکید کرد: ویژگیهای هر فرد در هر برهه زمانی از ویژگیهای او در زمان دیگر متفاوت و متمایز است. دین نیز فرضهایی را مطرح می‌کند که بر اساس سنت فلسفی اثباتگرا قابل تبیین و اثبات نیستند. برای نمونه فرض وجود خدا از طریق آن سنت فلسفی قابل اثبات نیست. باید توجه داشت که باورهای دینی از نوع ایمانی هستند و فرد باید به آن ایمان بیاورد.

سیم تصریح کرد: بر این اساس همه نظامهای الهیاتی مبتنی بر فرضهای غیرمادی هستند. این فرض غیرمادی این است که خدا وجود دارد. این فرضهای غیرمادی بر اساس شیوه‌های منطق صوری و اثباتگرایی قابل اثبات نیستند. شک گرایان نیز این فرضها را مورد تردید قرار می‌دهند.

مؤلف "دیکشنری لیوتار" تأکید کرد: به هر حال شک گرایان سنت فلسفی غرب را مورد نقد قرار دادند. یکی از نقدهای جدی وارد به سنت فلسفی غرب نقدهایی بود که از سوی فیلسوفان فرانسوی ارائه شد. این نقدها را می‌توان به عنوان نوعی رنسانس در فلسفه غرب نظر گرفت. از میان این سنت نقادانه می‌توان به پساساختارگرایان و پسامدرنها اشاره کرد.

این استاد فلسفه یادآور شد: بسیاری از فیلسوفان آمریکایی و انگلیسی این سنتهای انتقادی از جمله پساساختارگرایان و پسامدرنها را با دیده تردید و بدبینی می‌نگرند. آنها این سنتهای فکری را برای اندیشه فلسفی مناسب نمی‌بینند. آنها معتقدند که این سنتهای فکری باعث می‌شوند ما نتوانیم چیزی را اثبات و یا توجیه کنیم.

سیم با اشاره به اینکه این سنت شک گرایی با رنه دکارت که بنیانگذار فلسفه مدرن است آغاز می‌شود، گفت: دکارت اعتقادات و باورهای خود را مورد شک قرار می‌دهد و از این رهگذر واقعیت و حقیقتی را از میان همه شکها بر می‌گزیند. این جمله و اصل موضوعه او معروف است که "می‌اندیشم پس هستم". بر این اساس شک گرایی دکارت با شک و تردید شک گرایانی که به هیچ حقیقتی اصالت نمی‌دهند متفاوت است. بر این اساس دکارت شک و تردید را از فلسفه دور می‌کند.

استوارت سیم در مورد اینکه مهمترین انتقادات وارده به سنت فلسفی غرب چیست گفت: توجه و تأکیدی که بر عقلانیت در سنت فلسفی غرب است باعث می‌شود تا عوامل و مؤلفه‌هایی مورد غفلت واقع شوند. برای نمونه احساسات در این سنت فلسفی مورد غفلت واقع می‌شود. بر این اساس سنت فلسفی غرب به سختی می‌تواند توصیف و تبیینی از نقش احساسات در امور و فعالیتهای انسانی ارائه دهد.

وی تصریح کرد: بر این اساس در این سنت فلسفی احساسات کم ارزش و غیر قابل پیش بینی تلقی می‌شود. زیرا در این سنت فلسفی، عملی مناسب و درست است که کاملاً بر اساس عقلانیت باشد. بر این اساس استدلالهای عقلانی و نتایج منطقی مورد توجه جدی قرار می‌گیرند.

وی افزود: اما باید توجه داشت که موجود انسانی دارای واقعیتی غیر از عقل و خرد نیز هست و دارای احساسات و عواطف نیز هست. این توجه به عقلانیت باعث شده در سنت فلسفی غرب شاهد کیش و آیینی باشیم که عقل را ابزاری مناسب و یگانه برای حل مسائل بپندارد.

سیم تأکید کرد: پساساختارگرایان و پسامدرنها معتقدند که دانش و معرفت بشری محدود است و دایره چیزهایی که بشر می‌تواند آنها را بشناسد نیز محدود است. آنها معتقدند که در مورد نقش عقل و خرد برای شناخت امور در سنت فلسفی غرب غلو شده است. در واقع آنها معتقد هستند که عقل و خرد به اندازه ای که پنداشته می‌شده ابزار قدرتمندی برای شناخت نیست.