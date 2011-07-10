بحث داغ انتخابات در البرز/ صندلی اضافی رقابت آفرین شد

به گزارش خبرنگار مهر، کرج به عنوان کلانشهری در کنار پایتخت همواره آبستن تغییرات و تحولات سیاسی گوناگون بوده است. انتخابات در این استان نیز در فضایی متفاوت با سایر نقاط کشور همواره رقم خورده است.

وجود قومیتها و نژادهای گوناگون از سراسر کشور و تنوع سلایق سیاسی دراین استان بستر خوبی را برای بروز آرا مختلف فراهم آورده است و از دیرباز با نزدیک شدن برگزاری انتخاباتهای گوناگون بویژه انتخابات شورای شهر و مجلس شورای اسلامی کرج شاهد تغییر و تحولات اساسی در آرایش سیاسی سیاستمداران و طرفداران آنها بوده است.

از این رو برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز، موضوع انتخابات و حضور شخصیتها در این رویداد مهم را به داغ ترین بحث محافل استان بویژه کرج بدل کرده است.

تجربه انتخابات مجلس در ادوار گذشته نشان داده، علاوه بر چهره های بومی و شناخته شده استانی، برای حضور در عرصه انتخابات مجلس همواره افرادی از سایر استانها و چهره های شناخته شده ملی نیز برای ثبت نام کاندیداتوری به کرج می آیند تا شانس خود را برای نشستن بر کرسیهای سبز بهارستان از این نقطه بیازمایند.

در انتخابات مجلسس نهم نیز اگرچه از هم اکنون زمزمه های حضور برخی چهره های ملی برای حضور در عرصه انتخابات مجلس از کرج به گوش می رسد اما گویا رقابت اصلی در میان نمایندگان فعلی و سایر افرادیست که اغلب از فعالان عرصه های مختلف مدیریتی کرج هستند که قصد دارند برای شرکت در انتخابات اعلام حضور کنند.

در این میان آنچه از همه بیشتر اهمیت دارد تطبیق دادن نیازهای موجود استان تازه تاسیس البرز با توانایی های افرادیست که پا به میدان رقابتهای انتخاباتی گذاشته اند و از هم اکنون در حال رایزنی برای جلب نظرها به سوی خود هستند.

بی شک در این میان ارائه برنامه از سوی کاندیداها و دوری از شعارگرایی و بی اخلاقی برای کنار زدن رقبا موضوعی است که مورد توجه قرار گرفته و فعالان این عرصه نباید به آن بی توجه باشند.

حضور در قوه مقننه و قانوگذاری برای کشور بیش از هرچیز مستلزم رعایت اخلاق و آگاهی از اوضاع و شرایط حاکم بر جامعه است. اگرچه دارا بودن تجربه مدیریتی کلان می تواند یکی از فاکتورهای کاندیداتوری را رقم بزند اما نباید فراموش کرد که تجربه مدیریتی تنها یکی از فاکتورهاست.

آگاهی از نیازهای جامعه، ارتباط با اقشار گوناگون، داشتن طرح و برنامه نو و ... از دیگر ملاکهای مهمی است که فعالان عرصه انتخابات باید با در اختیار داشتن این معیار ها عزم خود را برای حضور جدی در انتخابات جزم کرده و حضور خود را اعلام کنند.

استان البرز در حالی اولین سال راهیابی به تقسیمات جغرافیایی کشور در قالب استانی مستقل را تجربه می کند که تاملی بر ابعاد گوناگون آن، یادآور این نکته است که البرز تنها پیشوندی است که مدتی است بر نام این منطقه گذاشته شده است و تا دستیابی به تغییرات بنیادین و ارتقا واقعی ساختار این استان زمان زیادی نیاز است و این مسئله باید از سوی کاندیداها مورد توجه قرار گیرد.

آشنایی با نیازهای استان و ارائه راهکار و برنامه برای توسعه همه جانبه آن از اهم موضوعاتی است که باید فعالان انتخاباتی در برنامه های خود به آن نظر کنند.

به نظر می رسد با رونق گرفتن بحث داغ انتخابات مجلس و داغ شدن تنور رقابتهای غیر رسمی انتخابات، آن عده که عزم حضور در انتخابات را دارند باید با تامل بیشتر و ارائه برنامه کارآمد تر قدم به این عرصه گذارند.

اضافه شدن یک کرسی به دو کرسی نمایندگان البرز در مجلس موجب افزوده شدن تعداد افرادی است که قصد دارند شانس خود را برای کسب کرسی در بهارستان با حضور در انتخابات بیازمایند.

و در این میان حضور پراکنده افراد برای شرکت در انتخابات و توزیع آرا میان این عده نیز مسئله ای است که به نظر می رسد اضافه شده یک کرسی آن را رقم زده است.

به هر روی امید می رود با رونق گرفتن فضای انتخابات مجلس نهم در البرز و تشکیل نشستهای غیر رسمی گروهها و تشکلها در نهایت شاهد حضور چهره های نو و صاحب ایده برای کاندیداتوری و حضور در مجلس نهم باشیم.

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اعظم کریمی