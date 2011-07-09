70 بازرس بر کیفیت نان کرمان نظارت می کنند

بهنام سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 70 بازرس به صورت رسمی و افتخاری کار نانوایی ها نظارت می کنند.

سعیدی تعداد نانوایی های فعال در کرمان را هزار و 800 باب عنوان کرد و ابراز داشت: عوامل انسانی، تکنولوژی پخت و همچنین وضیت دستگاه ها در کیفیت نان تاثیرگذار هستند.

وی با بیان اینکه به طور متوسطه ماهیانه 20 هزار بازرسی از نانوایی ها در کرمان صورت می گیرد افزود: مردم می توانند با گزارش عملکرد ضعیف نانوایی ها ما را در این امر یاری رسانند تا با همکاری یکدیگر بتوانیم شاهد ارتقاء کیفیت نان باشیم.

این مسئول ابراز داشت: 19 دستگاه در طرح نقشه راه و رسیدن به کیفیت مطلوب نان نقش اساسی دارند.

جانشین استاندار در تعزیرات آرد و نان کرمان گفت: فرم های بازرسی نانوایان تغییر کرده است و تخلف نانوایان در این فرم ها ثبت می شود.

وی ادامه داد: مراحل کار به این صورت است که در مرحله اول به نانوایان متخلف تذکر داده می شود و در مرحله دوم برای فرد پرونده تشکیل می شود و نهایتا در مرحله سوم نانوایی تعطیل و پروانه آن لغو می شود.

سعیدی با بیان اینکه با پیگیرهای استاندار کرمان 10 هزار تن گندم با کیفیت وارد کرمان شد ابراز داشت: این امر نقش موثری در ارتقاء کیفیت نان داشت و آسیاب های محلی در نقاط مختلف بازگشایی می شود که این موضوع نیز در راستای ارتقاء کیفیت آرد مرغوب و نان با کیفیت موثر است.

سعیدی ادامه داد: با اجرائی شدن این امر مانند سالیان گذشته گندم بدون هیچ گونه سبوس گیری به آرد تبدیل می شود که خود یکی دیگر از عوامل بهبود کیفیت نان است.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را به اطلاع مسئولین برسانند.

