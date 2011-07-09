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۱۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۳

103میلیارد تومان اعتبار سال 90 چهار محال و بختیاری است

103میلیارد تومان اعتبار سال 90 چهار محال و بختیاری است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار چهار محال و بختیاری گفت: 103 میلیارد و 456 میلیون و 700 هزار تومان اعتبار برای استان چهار محال و بختیاری در سال جاری ابلاغ شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا فروزنده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اعتبار ابلاغ شده این استان اظهار داشت: 103 میلیارد و 456 میلیون  و 700 هزار تومان اعتبار برای استان چهار محال و بختیاری ابلاغ شده که نسبت به سال 89 رشد داشته است.

وی افزود: لایحه رشدی اعتبار ارائه شده به مجلس  25 درصد بود که مجلس 19 درصد اعتبارات را کم کرده است.

معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری بیان داشت: اعتبار تملک دارایی نسبت به سال 89 دو درصد رشد و تملک اعتبار هزینه ای 15 درصد رشد داشته است.

وی افزود: مرکز آمار نرخ بیکاری این استان را 13.6 اعلام کرده که کاهش خوبی نسبت به سال 88 داشته اما این کاهش قابل قبول نیست و باید بیش از پیش در جهت اشتغال کار کرد. 

کد مطلب 1355084

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