شبکه هنر به شماره دهم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تازه‌ترین شماره ماهنامه ادبی «شبکه هنر» از سوی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی منتشر شد.

این شماره از این ماهنامه در بخش انیمیشن خود به بررسی انیمیشن شکرستان پرداخته است و در قالب مقاله‌ای با نام «تحرک در فرهنگ بصری» به بررسی کارکردهای این برنامه در ارتقای کیفیت بصری مخاطبان انیمیشن پرداخته است که در ادامه گفتگویی با تهیه کننده و نیز کارگردان این مجموعه نیز آن را همراهی می‌کند.

«مردی که آرام عاشق شد» نیز عنوان یادبود سالگرد درگذشت نادر ابراهیمی است که به قلم مرضیه سبزعلیان به همراه یادکردی از مرحوم محمدرضا آغاسی در بخش ادبیات این شماره از این دو هفته نامه منتشر شده است.

گزارشی از نمایشگاه نقاشی «محمدعلی شیخی» همراه با گفتگویی با وی نیز عناوین بخش هنرهای تجسمی این شماره از این مجله را تشکیل داده است.

برگزاری نمایشگاه عکس رحلت امام (ره) نیز عنوان بهانه گزارشی است با عنوان «تاریخ ساز بزرگ قرن» که در بخش هنهاری تجسمی این شماره از شبکه هنر منتشر شده است.

بخش سینمای این شماره از دوهفته نامه شبکه هنر با نگاهی به سینمای اسلامی و سینماگر اسلامی به قلم پیام کتابدار به موضوع اصول و مبانی فیلمسازی ارزشی توجه نشان داده است که در ادامه به همراه گفتگویی با حبیب‌الله بهمنی با موضوع سینمای اخلاقی همراه شده است.

جنگ تو را می خنداند نیز عنوان نقدی است بر نمایش «صدای سوت می‌آید سرت را بدزد» که به قلم هادی مشهدی در این شماره از دو هفته نامه شبکه هنر منتشر شده است.

گفتگو با سیدعلی سیدی با موضوع طنزپردازی معاصر در بخش طنز این شماره از این مجله منتشر شده است.

دو هفته نامه شبکه هنر با سردبیری پارسا سپهری و جانشینی کیوان امجدیان منتشر شده است.