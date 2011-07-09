شور و شوق دانش آموزان در نمایشگاه دستاوردهای علمی جابربن حیان

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره نمایشگاهی از دستاوردهای علمی دانش آموزان پایه ابتدایی برگزار شد که دانش آموزان به همراه معلمان شان از استانهای کشور در این نمایشگاه حضور داشتند.



این نمایشگاه 160 پروژه علمی برتر توسط 460 دانش آموز از 32 استان کشور به نمایش گذاشته شد.



حمیدرضا حاجی بابایی نیز دقایق طولانی را به بازدید از این نمایشگاه اختصاس داد؛ شور و شوق فراوانی

بر فضا حاکم بود؛ دانش آموزان همگی لباس فرم بر تن داشتند و وقتی از آنها می خواستی درباره پروژه علمی شان توضیح دهند جدا از سن و سال کم شان با تسلط کامل و زبانی گویا شروع به صحبت می کردند.



هر کدام از استانها حدود چهار پروژه علمی را برای نمایشگاه آورده بودند که موارد پژوهشی آن را با دقت فراوان یا روی نقشه یا روی دستگاه توضیح می دادند؛ روی میز هر کدام از استانها سوغات مختص به آن استان به چشم می خورد که بازدیدکنندگان دعوت به خوردن آن می کردند.



گوشواره دریایی از آذربایجان غربی، جرثقیل خود را با آهن ربا بسازید و نمک چاشنی جاده های برفی از یزد، کاربرد عدسی ها و سطح شیب دار و اهرم از مرکزی، واکنش گیاهان در محیط اسیدی و قلیایی، الکترولیز، باطری میوه ای و اسیدها و بازها از البرز، تغییر فیزیکی از هرمزگان بخشی از پروژه های علمی دانش آموزان در این نمایشگاه بود.



همچنین دانش آموزان استان کهگیلویه با تجزیه آب، زنجان با هفت خوان گوارش مرغ و انسان، گلستان با رنگین کمان زیبای من و یزد با سیری در چگونگی محیط زیست آخرین دستاوردهای علمی خود را به نمایشگاه نخستین جشنواره کشوری پروژه های علمی آورده بودند.