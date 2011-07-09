فارس در کنترل تب کریمه کنگو موفق بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر زینلی در کنفرانس تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در شیراز اظهار داشت: به طور کلی در سال گذشته 154 مورد ابتلای قطعی به بیماری تب کریمه کنگو در کشور داشتیم که 111 مورد از آنها مربوط به استان سیستان و بلوچستان بود و در مجموع 48 مورد منجر به فوت شد.

وی بیان کرد: تب کریمه کنگو در بین بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان در کشور ما دارای اولویت ملی است که به دلیل نیاز به هزینه بالا در صورت ابتلا و بالا بودن مرگ و میر، توجه به آن دارای اهمیت است.

کارشناس ارشد اداره بیماریهای مشترک انسان و حیوان مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت بیان کرد: گزیده شده توسط کنه، لاشه حیوان و تماس با خون و بافتهای فرد آلوده از راه های انتقال این بیماری است.

زینلی گفت: کنترل بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان نیاز به هماهنگی بین بخشی دارد که دانشگاه علوم پزشی شیراز با ارتباط خوبی که با اداره کل دامپزشکی استان برقرار کرده در زمینه کنترل تب کریمه کنگو به خوبی عمل کرده است.