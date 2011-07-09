فارس رتبه پنجم جذب سرمایه های خارجی کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز علیشیری بعد از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از پارک سرمایه گذاری استان فارس در جمع خبرنگاران گفت: پارک سرمایه گذاری استان فارس یکی از مهمترین و بزرگترین مراکز ارائه خدمات سرمایه گذاری در کشور است.

وی ادامه داد: در این مرکز به طور مستقیم با سرمایه گذاران گفتگو و مراحل قانونی شروع سرمایه گذاری در استان نیز به این افراد ارائه می شود و از طرفی تنها مرجعی است که می تواند به طور کامل مشکلات سرمایه گذارن را برطرف کند.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه ایران در بحث فضای کسب و کار رتبه 30 جهان را داراست، تاکید کرد: بهبود فضای کسب و کار در کشور یکی از مهمترین متغییرهاست که با تمامی تلاشهای صورت گرفته در حال حاضر رتبه ایران در این بخش قابل قبول نیست.

علیشیری تصریح کرد: سه قوه کشور نقش اساسی در بهتر شدن فضای کسب کار دارند که در این میان باید یادآور شد که بیشترین نقش در بهبود فضای کسب و کار را قوه قضائیه بر عهده دارد ولی به طور کلی توجه به فضای کسب و کار باید در دستور کار سه قوه باشد.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه سخنان خود با اشاره به قانون سرمایه گذاری خارجی و تاثیر این قانون بر حضور سرمایه گذاران بیشتر در کشور، یادآور شد: این قانون که در سال 82 به تصویب رسید یکی از بهترین قوانین سرمایه گذاری در دنیاست که در آن به کسب سود سرمایه گذاران نیز توجه ای ویژه شده است.

وی ادامه داد: سرمایه گذاری در ایران به گفته برخی از سرمایه گذاران خارجی حاضر در کشور با سود و تضمین بازگشت سرمایه بالای 50 درصدی همراه است که این رقم به نوبه خود در دنیا بی نظیر است.