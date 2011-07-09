مردم خراسان جنوبی هشت میلیارد ریال به نیازمندان کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا حسینی ظهر شنبه درنشست ماهانه واحد مشارکت های این نهاد اظهارداشت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 23 درصد رشد داشته است.

وی با تقدیر از کمک های خداپسندانه مردم استان به این نهاد بیان داشت: این کمک ها در قالب کمک مردمی و وجوه شرعی و امانی بوده که بیشترین کمک های جمع آوری شده مردم طی این مدت در قالب طرح های صدقات، ایتام، اطعام و... بوده است.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی بیان کرد: مبالغ جمع آوری شده هر کدام در سرفصل های مختلفی از قبیل خدمات درمانی، فرهنگی، ازدواج، مسکن، موردی و... برای مددجویان و نیازمندان مطابق موازین شرعی هزینه شد.

حسینی یادآور شد: ادارات تابعه این نهاد در سطح استان در تمام طول سال آماده جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی مردم سخاوتمند برای طرح های مختلف هستند.