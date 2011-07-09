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۱۸ تیر ۱۳۹۰، ۲۱:۴۷

شمشیرباز یزدی از رقابتهای قهرمانی آسیا حذف شد

شمشیرباز یزدی از رقابتهای قهرمانی آسیا حذف شد

یزد - خبرگزاری مهر: نخستین روز مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا که در کشور کره جنوبی در حال انجام است با حذف شمشیرباز یزدی همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فتوحی ملی پوش شایسته یزدی تیم ملی شمشیربازی کشورمان در رقابتهای اسلحه سابر رقابتهای قهرمانی آسیا حذف شد.

رقابتهای شمشیربازی قهرمانی آسیا با رقابت 50 ورزشکار از کشورهای مختلف در اسلحه سابر آغاز شد و محمد فتوحی که با کسب سه پیروزی و مواجه شدن با یک قرعه استراحت به جدول 32 نفره راه یافته بود در مصاف با شمشیرباز چینی شکست را متحمل شد و از دور رقابتها کنار رفت.

مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا روز شنبه با برگزاری رقابتهای انفرادی اسلحه فلوره پسران و اپه دختران در سئول کره جنوبی پیگیری می‌ شود.

کد مطلب 1355134

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