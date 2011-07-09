شمشیرباز یزدی از رقابتهای قهرمانی آسیا حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فتوحی ملی پوش شایسته یزدی تیم ملی شمشیربازی کشورمان در رقابتهای اسلحه سابر رقابتهای قهرمانی آسیا حذف شد.

رقابتهای شمشیربازی قهرمانی آسیا با رقابت 50 ورزشکار از کشورهای مختلف در اسلحه سابر آغاز شد و محمد فتوحی که با کسب سه پیروزی و مواجه شدن با یک قرعه استراحت به جدول 32 نفره راه یافته بود در مصاف با شمشیرباز چینی شکست را متحمل شد و از دور رقابتها کنار رفت.

مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا روز شنبه با برگزاری رقابتهای انفرادی اسلحه فلوره پسران و اپه دختران در سئول کره جنوبی پیگیری می‌ شود.