مجتبی رحماندوست در گفتگو با خبرنگار مهر از تصویب طرحی در شورای مشاوران وزرا در امور ایثارگران کشور خبر داد که بر اساس آن فعالیت و عملکرد تمامی وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی در مورد ارائه خدمات به ایثارگران مورد ارزیابی قرار گرفته و نتیجه آن در اختیار مردم قرار می گیرد.

وی افزود: به زودی بر اساس این طرح دستگاههای موفق و کم کار در ارائه خدمات به ایثارگران به مردم معرفی می شوند.

رئیس شورای مشاوران وزرا در امور ایثارگران در مورد برخی از مشکلات جانبازان گفت: بر اساس قانون دستگاههای دولتی باید هزینه درمان و خدمات ایثارگران شاغل زیر مجموعه خود را تامین کنند و بنیاد شهید هم متولی تامین هزینه درمان جانبازان غیر شاغل است ولی متاسفانه برخی از دستگاهها از ارائه این خدمات شانه خالی می کنند.

رحماندوست با اشاره به اعلام سیاستهای کلی نظام توسط مقام معظم رهبری در اسفند سال گذشته در مورد ایثارگران گفت: معظم له در این ابلاغ خانواده ایثارگران را شامل شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و خانواده آنها تعیین کرد که به نوعی پایان اختلافات بر سر نامیدن ایثارگر برای رزمندگان دوران دفاع مقدس بود. که امیدواریم مجلس و دولت با اهتمام به فرمایشات ایشان برای ارائه خدمات و تسهیلات به جامعه ایثارگری کوشاتر باشند.

6 سال انتظار برای تصویب لایحه جامع خدمات به امور ایثارگران

مشاور سابق رئیس جمهور در امور ایثارگران در مورد دلایل تصویب نشدن و اجرایی نشدن لایحه خدمات جامع به ایثارگران گفت: از تابستان سال 84 تا تابستان 90 حدود 6 سال است که هنوز خبری از تصویب لایحه جامع خدمات به ایثارگران از سوی مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام نشده و دلیل آن این است که وقتی لایحه در مجمع تشخیص در حال رسیدگی بود برخی از مواد این طرح مورد اعتراض جامعه ایثارگری قرار گرفت به همین دلیل دوباره لایحه به مجلس ارسال شد.

وی با بیان اینکه برای نهایی شدن لایحه نیاز به تعامل میان دولت و مجلس بود تصریح کرد: هرچند این تعامل طولانی شد ولی بالاخره توافقاتی حاصل شد و حال نوبت مجلس است تا پا پیش گذارد.