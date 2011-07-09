کهگیلویه و بویراحمد نیازمند توجه بیشتر دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدنجار بعد از ظهر شنبه در آیین تودیع و معارفه استاندار کهگیلویه و بویراحمد، افزود: مردم این استان به دلیل ظلم ستیزی و دلاورمردی که داشتند در حکومتهای قبلی به عمد در محرومیت نگه داشته شدند.

وی با اشاره به جنگهای مردم این استان با حکومتهای رضا شاه و محمد رضا شاه، بیان داشت: این مردم بعد از انقلاب و در هشت سال دفاع مقدس مقام اول اعزام را به خود اختصاص دادند و امروز سزاوار و شایسته خدمت و انجام کارهای بزرگ هستند.

نجار بیان کرد: راهبرد اصلی این دولت عدالت است و توجه به جاهای کمتر برخوردار در اولویت برنامه های آن است.

وی با بیان اینکه این استان کوچک ظرفیتها و توانمندیهای فراوانی در زمینه های مختلف از قبیل نفت و گاز، منابع آبی، جنگل و گردشگری دارد، افزود: دولت نهم و دهم نیز در راستای عدالت محوری خدمات ارزنده ای به استان داشته اند و لازم است که با برنامه ریزی و تلاش، خدمات رسانی به مردم کهگیلویه و بویراحمد را بیشتر کند.

وزیر کشور تصریح کرد: حرکت ما مسئولان باید همواره براساس فرمایشات مقام معظم رهبری باشد و برای پیشرفت و ترقی هیچگاه به حفظ وضع موجود بسنده نکنیم و بلکه باید همیشه به جلو حرکت کنیم.

وی با اشاره به وضعیت کنونی کشورهای منطقه گفت: امروز ایران اسلامی دارای امنیت وآرامش بالایی است و در مسیر پیشرفت و ترقی در حرکت است.

محمدنجار اظهار داشت: دشمنان توطئه های زیادی طی این 30 سال علیه کشور چیدند اما آنها هرچه بیشتر دشمنی کردند مردم ما آبدیده تر شدند.

وزیر کشور تصریح کرد: هم اکنون پژواک صدای انقلاب اسلامی به همه دنیا رسیده و این امنیت، ثبات و آرامش به واسطه لطف خداوند و پشتوانه مردم، نظام با برکت جمهوری اسلامی و تبعیت از ولایت فقیه ایجاد شده است.

وی همچنین به طرح های مهم دولت نهم و دهم در کشور از جمله قانون هدفمندی یارانه ها، سهام عدالت، اشتغال و مسکن مهر اشاره کرد و افزود: در قانون هدفمندی یارانه ها باید با کنترل جدی بازار، مردم را از مزایای خوب این طرح بهره مند سازیم.

نجار بیان کرد: دولت اهتمام کامل به مسئله اشتغال، ازدواج و مسکن جوانان دارد و تاکید و تلاش می کند در این رابطه به طور ریشه ای کار شود.

در این جلسه اکبر نیکزاد به عنوان استاندار جدید کهگیلویه و بویراحمد معرفی و از خدمات قوام نوذری استاندار سابق تقدیر به عمل آمد.

وزیر کشور قبل از این جلسه با حضور در گلزار شهدای یاسوج، به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.

همچنین مصطفی محمد نجار با حضرت آیت الله ملک حسینی نماینده ولی فقیه و نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان دیدار کرد.