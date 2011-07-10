به گزارش خبرنگار مهر، دیوار اتاقش پر بود از عکس دوستان همرزمش، دوستان شهیدی که آنان را نه به خاک، بلکه به یاد سپرده بود. وقتی به عکس‌ها نگاه می‌کرد انگار یاد هوای مسموم سردشت می‌افتاد، نفسش تنگ تر و دلش آسمانی تر می‌شد. هوای رفتن و پیوستن به دوستان شهیدش...

دیگر داروها هم او را جواب کرده بودند و اثر بی اثری بر ریه زخم خورده اش می گذاشتند، هر از چند گاهی حالش آنقدر بد می شد که باید چند روزی را در بیمارستان بستری می ماند....

این ها تنها گوشه ای از زندگی هر روزه جانبازان شیمیایی است، روزهایی تلخ تر از خردل...

در طول هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران تعداد زیادی از مردان و زنان کشور ما در راه دفاع از آرمان‌های انقلاب و حفاظت از خاک وطن، از خود گذشتگی و ایثار را به تمام معنا تفسیر کردند و در این راه الهی شهید یا جانباز شدند.

در این میان جانبازان تجلی و نمود عینی مردانگی و ایثار در مکتب از جان گذشتن در راه حق و برای دیگری جان فدا کردن هستند و باز در میان این قشر، جانبازان شیمیایی مردان مردی هستند که امروز با نفس های سوخته و بریده، روزهای خود را به امید نفس های باز می گذرانند.

به گفته رئیس پژوهشکده مهندسی پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، جنگ تحمیلی طولانی ترین جنگ قرن بیستم بود که یک میلیون کشته و شهید از دو کشور عراق و ایران در پی داشت و بیش از هزار میلیارد دلار برای ایران خسارت به بار آورد.

یک میلیون نفر در هشت سال جنگ تحمیلی گاز شیمیایی استنشاق کردند

دکتر محمدرضاسروش در ادامه بیان می کند: نزدیک به یک میلیون نفر در هشت سال جنگ تحمیلی گاز شیمیایی استنشاق کردند و در این مدت ۱۰۰ هزار نفر مجروح شیمیایی شدند و ۶۰ هزار نفر نیز به عوارض خفیف شیمیایی مبتلا شدند و ۶ هزار نفر در جبهه بر اثر استنشاق گاز شیمیایی شهید شدند.

بارش بیش از صد هزار گلوله شیمیایی و هزار و 800 تن گاز بر سر رزمندگان

همچنین به گفته وی دشمن بیش از صد هزار گلوله شیمیایی با هزار و 800 تن گاز بر سر رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس ریخته است که به جز بحث انسانی مباحث زیست محیطی آن هم در جای خود بسیار مهم است.

بر اساس تحقیقات ‌ پنج تا ۱۰ ماکرو گرم گاز شیمیایی در بدن انسان سبب عوارض چشمی، ۱۰۰ تا ۵۰۰ ماکروگرم سبب عوارض ریوی، ۲۰۰ تا ۵۰۰ عوارض پوستی و یک هزار و ۵۰۰ ماکروگرم نیز سبب مرگ انسان می‌شود.

اما تحمل مشکلات ریوی، چشمی، پوستی، گوارشی و افزایش افسردگی تنها بخشی از مسائلی است که جانبازان شیمیایی کشور با آن دست به گریبان هستند و مشکلاتی همچون مشکل تامین دارو،کمبود یا نبود مراکز تخصصی یا مراجعه مکرر به مراکز درمانی که از کیفیت زندگی آنها می کاهد، روی دیگر مشکلات این عزیزان است.

در استان قم نیز 2هزار جانباز شیمیایی زندگی می کنند که به گفته محمد کاظم پورامینی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم مشکل اصلی آنان نبود بخش تخصصی در مراکز درمانی استان است و قم نیازمند تجهیز یک مرکز درمانی به بخش تخصصی ریه برای جانبازان شیمیایی است.

وجود 2 هزار جانباز شیمیایی در قم

همچنین به گفته مهدی محمدیان معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم، این استان بیش از ۵۰ جانباز شهید شیمیایی تقدیم انقلاب کرده است و در حال حاضر نیز جانبازان شیمیایی استان بیش از دو هزار نفر هستند که ۲۵۰ نفر آنها در وضعیت متوسط و حاد قرار دارد که نیازمند حمایت جدی در بخش درمان هستند.

اما در این بین و در همایش "نفس های سوخته" که روز دوشنبه به مناسبت روز ملی مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی و همچنین گرامیداشت جانبازان شیمیایی در تالار غدیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم برگزار شد، رئیس مرکز مصدومین بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور خبرهای خوشی برای جانبازان شیمیایی داشت.

روند سلامت جانبازان شیمیایی رو به افول است

محمد رضا صدیقی در این همایش اظهار داشت: باید بپذیریم که روند سلامت جانبازان شیمیایی رو به افول است که این امر دارای دلایل متعددی است و بخشی از این امر به دلایل ماهیت پیش رونده بیماری برمی گردد و بخشی دیگر نیز پدیده سالمندی جانبازان شیمیایی است که هر چه سن آنها بالا می‌رود پدیده افول سلامت نیز بیشتر می‌شود.

توانبخشی ریه در دستور کار

صدیقی با بیان این که در زمینه توان بخشی نمی‌توان کار چندانی برای آنها انجام داد از این رو بحث توان بخشی ریه را به عنوان یک موضوع جدی در دستور کار داریم، افزود: در تهران و اصفهان این طرح در حال انجام است و اگر سایر استان ها هم بخواهند در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

ارائه چهار طرح برای بهبود ارائه تسهیلات به جانبازان شیمیایی در کشور

وی با اشاره به اینکه چهار طرح برای بهبود ارائه تسهیلات به جانبازان در دست اجرا است، اضافه کرد: نخستین طرح، ایجاد پایگاه سلامت است که فلسفه وجودی این پایگاه شناسایی جانبازانی با وضعیت حاد و همچنین انجام کارهای درمانی‌ با مراجعه حضوری در منزل این عزیزان در فواصل زمانی معین است.

راه اندازی پایگاه سلامت ویژه جانبازان شیمیایی

رئیس مرکز مصدومین بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، هدف از راه اندازی پایگاه سلامت را ارائه خدمات مورد نیاز به جانبازان شیمیایی عنوان کرد و افزود: این طرح سبب سهولت در ارائه تسهیلات به جانبازان و مدیریت و نظارت بیشتر بر وضعیت جانبازان شیمیایی می‌شود.

وی در خصوص دومین طرح ابرازداشت: در این طرح بازنگری و پایش سلامت مورد توجه است که بیشتر از بحث درمان، تأکید بر آموزش و چگونگی مراقبت از جانبازان شیمیایی مطرح است.

صدیقی گفت: جانبازان شیمیایی با وجودی که مدت زمان طولانی دارو مصرف می‌کنند اما هنوز اطلاعات دقیقی در مورد دارو و نحوه صحیح مصرف و عوارض آن ندارند.

وی در ادامه اظهارداشت: برنامه آموزشی نیز برای پزشکان معالج جانبازان شیمیایی و همچنین خود جانبازان اجرا شده است که در این برنامه آموزشی پزشکان از آخرین یافته‌های علمی اطلاع پیدا می‌کنند و در این برنامه با آنها تبادل اطلاعاتی صورت می‌گیرد.

همچنین رئیس مرکز مصدومین بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با اشاره به اینکه در آینده کمیته و شورای‌های مشورتی با حضور تشکل‌های جانبازی در استان های سراسر کشور تشکیل می‌شود، ابراز داشت: این کمیته‌ها با چهار محور سلامت، فرهنگ، رفاه و آموزش فعالیت خواهند کرد.

بخش تخصصی ریه در بیمارستان شهید بهشتی قم راه اندازی می شود

این اخبار و برخی خبرهای امیدوار کننده دیگر برای جانبازان استان قم نیز شنیدنی بود چرا که به گفته رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگان استان قم قرار است با پیگیری های به عمل آمده، بخشی از بیمارستان شهید بهشتی قم به بخش ریه اختصاص یابد و برای این منظور تجهیز شود.



محمد کاظم پورامینی در ادامه با اشاره به اینکه باید تمام تلاشمان استفاده از همه ظرفیت‌ها برای ارائه خدمات بهتر به جانبازان باشند، اظهار داشت: در حال حاضر با اقدامات صورت گرفته از سوی بنیاد شهید، جانبازان استان می‌توانند مرکز درمانی و پزشک متخصص را خود انتخاب کنند که این ها حداقل کاری است که می‌توانیم برای این عزیزان انجام دهیم.

راه اندازی پایگاه سلامت جانبازان شیمیایی استان قم

همچنین در ادامه معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم نیز از راه اندازی پایگاه سلامت جانبازان شیمیایی استان در تیر ماه سال جاری خبر داد و افزود: در این پایگاه در کنار انجام آزمایشات مختلف، متخصصان چشم، ریه، پوست و گوارش حضور داشته و به درمان و معالجه جانبازان می‌پردازند.

محمدیان با اشاره به اینکه پایگاه سلامت جانبازان شیمیایی در مرکز درمانی علی ابن ابیطالب (ع) قم افتتاح می‌شود، گفت: افتتاحیه این پایگاه به صورت دعوت از اولین گروه جانبازان شیمیایی در قالب درمان آنها به صورت ویزیت ریه، پوست، چشم و معاینه فوق تخصص گوارش و انجام آزمایشات درمانی خواهد بود.

معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم ادامه داد: کلیه هزینه‌های درمانی موارد فوق توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران استان پرداخت خواهد شد و قرار است کلیه امورات درمانی جانبازان شیمیایی استان در این درمانگاه انجام شود.

وی با بیان این که در فاز اول افتتاحیه این درمانگاه جانبازان شیمیایی حد متوسط و شدید، درمان خواهند شد و سپس کلیه جانبازان شیمیایی تحت درمان قرار خواهند گرفت، افزود: بیش از ۳۰ متخصص در کادر درمانی این درمانگاه برای معالجه جانبازان شیمیایی حضور دارند و کار درمان را انجام خواهند داد.

او همیشه کپسول اکسیژن پدر را سیاه می‌کشید

هر چند لحظه یکبار به دخترش نگاه می کرد. دخترک در حال نقاشی از پدر جانبازش بود. همیشه تنها عکس پدر را نقاشی می کرد. دیوار اتاقش پر بود از نقاشی هایی که از بابا در حالت های مختلف خواب و بیداری کشیده بود.

اما همیشه یک نقطه مشترک در تمامی تصاویر نقاشی های دخترک دیده می شد، او همیشه کپسول اکسیژن پدر را در نقاشی هایش سیاه رنگ آمیزی می کرد....

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الهام رحیمی