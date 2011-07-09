ضریب برخورداری آب روستایی در خراسان جنوبی به 95 درصد می ‌رسد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر بسکابادی ظهر شنبه در نشست خبری اظهارداشت: ضریب بهره مندی از آب روستایی به دلیل خشکسالی های پیاپی 65 درصد است.

وی با بیان اینکه هم اکنون هزار و 148 روستای استان فاقد آب شرب بهداشتی هستند، گفت: از این تعداد 236 روستا بالای 20 خانوار جمعیت دارند.

بسکابادی از آبرسانی به 54 روستای استان در سال جاری خبر داد و افزود: برای اجرای این طرح، مبلغ 15 میلیارد تومان مورد نیاز است که در صورت تأمین این مبلغ چهار هزار و 66 خانوار از نعمت آب شرب بهداشتی بهره ‌مند می ‌شوند.

وی با بیان اینکه مصرف سرانه آب روستایی در خراسان جنوبی پائین است، گفت: مصرف آب بعد از قانون هدفمندی یارانه ها از 105 لیتر روز در گذشته به 97 لیتر در روز کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی ادامه داد: در سال گذشته مبلغ 14 میلیارد و 700 میلیون تومان برای آبرسانی به روستاهای استان هزینه شده است.

بسکابادی با اشاره به اینکه در خراسان جنوبی به سبب خشکسالی، روستاها با کمبود آب مواجه شده است، گفت: امید است ضریب برخورداری آبفار خراسان جنوبی به 95 درصد بر‌سد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی تعامل بین دستگاه‌ها را بسیارعالی دانست و افزود: با قراردادی که بین پست بانک و آبفار خراسان جنوبی بسته شده تمام مشترکان می ‌توانند به صورت غیر حضوری قبوض خود را پرداخت کنند.

بسکابادی تصریح کرد: خدمات آبفار روستایی، درخواست انشعاب و تغییرات در انشعابات با تفاهمی که صورت گرفته در سال جدید به پست بانک محول شده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته نزدیک به 27 درصد از مشترکان قبض‌های آب را غیر حضوری و از طریق پست بانک انجام داده‌اند و امیدواریم امسال با اطلاع‌ رسانی خوب به بالای 60 درصد برسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی بیان کرد: خشکسالی، کمی نزولات جوی و کم شدن منابع آبی دلیل اصلی بروز مشکلات بی آبی در روستاهاست.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی نیز با اشاره به اینکه تعداد آبادی‌های خراسان جنوبی یک‌هزار و 817 آبادی است، گفت: در این روستاها تعداد 86 مجتمع وجود دارد که اکنون 506 روستا از این مجتمع‌ها بهره برداری می ‌کنند.

محمد کارگر تعداد آبادی غیربرخوردار را ‌هزار و 148 روستا دانست و افزود: تعداد روستاهای بالای 20 خانوار 815 روستا بوده و بیشتر فعالیت‌های آبفار خراسان جنوبی به روستاهای بالای 20 خانوار است.