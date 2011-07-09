معرفی منجی واقعی به جهانیان وظیفه فقهای شیعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی شریعت‌زاده ظهر شنبه در سومین نشست دهه مهدویت با رویکرد اطلاع رسانی در دنیای مجازی و تشریح برنامه‌های دهه مهدویه که در خانه معلم قم برگزار شد، اظهار داشت: اگر ما منجی واقعی را معرفی نکنیم دیگران این کار را انجام خواهند داد و منجی را بر اساس خواهش نفسانی و شیطانی خود معرفی خواهند کرد.



وی افزود: اگر در بحث معرفی منجی ورود پیدا نکنیم صهیونیست‌ها و هالیود که سالانه ۲۰ تا ۳۰ فیلم در زمینه مهدویت از جمله آرماگدون، روز استقلال و سرباز جهان را می‌سازد در این عرصه ورود پیدا خواهند کرد.



مسئول بخش فارسی شبکه جهانی اطلاع رسانی امام المهدی(ع) افزود: بنابراین وظیفه ما است که جهان را از افتادن به گرداب منجی دروغین نجات دهیم و هدف فرقه ناجیه نیز همین است که دیگران را بواسطه امام زمان‌(عج) نجات دهد.



مهدویت برای همه انسان‌ها است



وی با بیان اینکه بحث مهدویت بحث فرقه و آئین خاصی نیست بلکه مهدویت برای همه انسان‌های روی زمین است، اضافه کرد: از راه مهدویت می‌توان اسلام را تبلیغ کرد و همچنین از راه منجی ادیان می‌توان ادیان حقیقی را برای انسان‌ها تفسیر کرد چرا که بحث منجی را در آئین فراعنه مصر و همچنین آئین اینکاهای قاره آمریکا نیز مشاهده می‌کنیم و این وظیفه نخبگان و فقهای شیعه است که معنای انتظار، امید و غیبت امام زمان‌(عج) را بیان کند.



شریعت‌زاده ادامه داد: همچنین اصحاب رسانه در معرفی منجی واقعی نیز وظیفه دارند و بحث مهدویت از نادر‌ترین بحث‌های است که قادر است جهان را به یک آرامش برساند.



وی با اشاره به اینکه برخی از افراد از جمله آئین‌های بودایی که خدا را هم نمی‌پرستند، اما به دنبال منجی هستند، اظهار داشت: ‌این امر یکی از نقاط بسیار مناسبی است که در ابتدا علما و سپس اصحاب رسانه وظیفه دارند آن را برای همه گروه‌ها و فرقه‌های مختلف اطلاع رسانی کنند.