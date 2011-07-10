"ایمان در زندگی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جان دیویی (1952 – 1859) یکی از معروفترین فیلسوفان آمریکایی قرن بیستم و از پیشتازان پراگماتیسم است که آرای انقلابی وی در باب سرشت فلسفه، آموزش، جامعه و سیاست تأثیرات بسیاری بر بسیاری از فلاسفه معاصر داشته است.
دونالد جی. مورس، کتاب "ایمان در زندگی: فلسفه متقدم جان دیویی" را با هدف بحث و بررسی فلسفه متقدم جان دیویی و توضیح ایدههای کلیدی و ایدهآلیسم موجود در آرا و اندیشههای اولیه وی نگاشته است.
وی در این کتاب به چهار موضوع اصلی پرداخته است که عبارتند از تمرکز بر روی ناپیوستگی که تمام دیدگاههای طبیعتگرایانه از جمله دیدگاه متأخر خود جان دیویی را به چالش میکشد؛ مقاومت انتقادی در مقابل حوادث که همزمان منبع ایدهآلهاست؛ ایمان به توسعه ایدهآلها که افراد بدبین مانند شوپنهاور و نیچه را به چالش میکشد و در نهایت خوانش غیر سنتی از هگل که در مقام مقایسه با فلاسفهای چون آدورنو، دریدا و ژیژک مورد توجه قرار میگیرد.
مورس همچنین به ارزیابی اولیهای از رابطه دیویی با استاد خود، جورج سیلوستر موریس و دیگر متفکران مهم معاصر پرداخته و تصویر تازهای از جان دیویی در سالهای اولیه کار فیلسوف ارائه میکند.
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