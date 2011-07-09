صالحی بر گسترش روابط ایران و سنگاپور تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر اکرودیته سنگاپور در جمهوری اسلامی ایران امروز درپایان مأموریت دیپلماتیک خود در کشورمان با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.



صالحی ضمن اشاره به روابط خوب دو کشور ایران و سنگاپور اظهار داشت : سنگاپور کشوری مهم برای ایران و از طرفی نیز ایران با توجه به جایگاه ویژه اش در خاورمیانه و منطقه برای سنگاپور کشوری مهم است و ایران شریک قابل اعتمادی برای سنگاپور است.



وی با اشاره به حجم مبادلات تجاری فیمابین دو کشور افزود : ایران دارای ظرفیتهای بسیار زیادی در بخشهای تجاری و اقتصادی است و می توانیم در این زمینه سطح مبادلات را ارتقا دهیم و وظیفه مسئولین دو کشور فراهم نمودن زمینه های توسعه هر چه بیشتر روابط است و بی شک تأسیس سفارت در ایران می تواند مرکزی برای پوشش منطقه ای شما باشد.



سفیر سنگاپور در این دیدار ضمن اشاره به ظرفیتهای بسیار زیاد ایران گفت : روابط سنگاپور با ایران خوب است و ما سفر هیئت هایی ایرانی در سطوح مختلف را داشتیم و امیدواریم در آینده این روند توسعه یابد و شاهد افزایش سفر مقامات عالیرتبه دو کشور در راستای توسعه روابط فیمابین باشیم.