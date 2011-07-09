صالحی بر گسترش روابط ایران و سنگاپور تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر اکرودیته سنگاپور در جمهوری اسلامی ایران امروز درپایان مأموریت دیپلماتیک خود در کشورمان با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.
صالحی ضمن اشاره به روابط خوب دو کشور ایران و سنگاپور اظهار داشت : سنگاپور کشوری مهم برای ایران و از طرفی نیز ایران با توجه به جایگاه ویژه اش در خاورمیانه و منطقه برای سنگاپور کشوری مهم است و ایران شریک قابل اعتمادی برای سنگاپور است.
وی با اشاره به حجم مبادلات تجاری فیمابین دو کشور افزود : ایران دارای ظرفیتهای بسیار زیادی در بخشهای تجاری و اقتصادی است و می توانیم در این زمینه سطح مبادلات را ارتقا دهیم و وظیفه مسئولین دو کشور فراهم نمودن زمینه های توسعه هر چه بیشتر روابط است و بی شک تأسیس سفارت در ایران می تواند مرکزی برای پوشش منطقه ای شما باشد.
سفیر سنگاپور در این دیدار ضمن اشاره به ظرفیتهای بسیار زیاد ایران گفت : روابط سنگاپور با ایران خوب است و ما سفر هیئت هایی ایرانی در سطوح مختلف را داشتیم و امیدواریم در آینده این روند توسعه یابد و شاهد افزایش سفر مقامات عالیرتبه دو کشور در راستای توسعه روابط فیمابین باشیم.
وزیر امور خارجه بر توسعه مناسبات ایران و سنگاپور تاکید کرد و گفت:ایران شریک قابل اعتمادی برای سنگاپور است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر اکرودیته سنگاپور در جمهوری اسلامی ایران امروز درپایان مأموریت دیپلماتیک خود در کشورمان با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.
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