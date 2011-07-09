مددجویان متقاضی کار در بهزیستی کرمان ثبت نام اینترنتی می شوند

رضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: سامانه ثبت نام اینترنتی مددجویان متقاضی کار به منظور ثبت اطلاعات این افراد راه اندازی شده است و کمک می کند بر اساس اطلاعات موجود برنامه ریزی های لازم برای اشتغال مددجویان انجام شود.

عباسی عنوان داشت: تاکنون سه هزار و 61 مددجو متقاضی کار در این سامانه ثبت نام کرده اند و و این روند تا 27 تیر ماه سال جاری ادامه دارد.

وی با بیان اینکه سامانه مذکور از هفته پیش فعالیت خود را آغاز کرده است گفت: متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت بهزیستی ثبت نام کنند.

این مسئول گفت: طرح مذکور طی چند مرحله اجرا خواهد شد که در مرحله بعد کارآفرینان می توانند نیازهای کاری خود را ثبت کنند و در نهایت بر اساس نیاز مراکز کار و اطلاعات کارآفرینان و پالایش مددجویان متقاضی کار برای رفع مشکل بیکاری آنها برنامه ریزی می شود.