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۱۸ تیر ۱۳۹۰، ۲۱:۲۸

گاز تعدادی از مشترکین شهر بیرجند قطع می شود

گاز تعدادی از مشترکین شهر بیرجند قطع می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس اداره گاز شهرستان بیرجند گفت: به منظور عملیات تزریق گاز ایستگاه اندازه گیری مرکز فرماندهی مرزبانی خراسان جنوبی گاز برخی مشترکین بیرجندی به مدت هشت ساعت فردا قطع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر زندی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: به منظور وصل گرم و تزریق گاز ایستگاه اندازه گیری مرکز فرماندهی مرزبانی استان واقع در خیابان شهید بهشتی بیرجند گاز مشترکین واقع در خیابانهای مدرس، نواب صفوی و سعیدی در روز یکشنبه 19 تیرماه سالجاری قطع خواهد شد.

وی با بیان اینکه عملیات تزریق گاز مناطق مذکور حدود هشت ساعت به طول خواهد انجامید، اظهار داشت: با شروع این عملیات گاز مشترکین واقع در محدوده خیابان مدرس حد فاصل 20 متری اول تا دوم غربی، خیابانهای شهید نواب صفوی فرد و خیابانهای سعیدی زوج از ساعت 9 لغایت 17 همان روز قطع خواهد شد.

زندی از مشترکین واقع در این مناطق خواست تا تمهیدات لازم در این خصوص را لحاظ و به منظور جلوگیری از بروز خطرات و حوادث احتمالی شیر اصلی گاز را قطع نمایند.

به گفته وی وصل گاز این مناطق پس از پایان عملیات توسط اکیپ های پست امداد شرکت گاز استان صورت خواهد پذیرفت.

کد مطلب 1355195

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