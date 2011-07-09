گاز تعدادی از مشترکین شهر بیرجند قطع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر زندی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: به منظور وصل گرم و تزریق گاز ایستگاه اندازه گیری مرکز فرماندهی مرزبانی استان واقع در خیابان شهید بهشتی بیرجند گاز مشترکین واقع در خیابانهای مدرس، نواب صفوی و سعیدی در روز یکشنبه 19 تیرماه سالجاری قطع خواهد شد.

وی با بیان اینکه عملیات تزریق گاز مناطق مذکور حدود هشت ساعت به طول خواهد انجامید، اظهار داشت: با شروع این عملیات گاز مشترکین واقع در محدوده خیابان مدرس حد فاصل 20 متری اول تا دوم غربی، خیابانهای شهید نواب صفوی فرد و خیابانهای سعیدی زوج از ساعت 9 لغایت 17 همان روز قطع خواهد شد.

زندی از مشترکین واقع در این مناطق خواست تا تمهیدات لازم در این خصوص را لحاظ و به منظور جلوگیری از بروز خطرات و حوادث احتمالی شیر اصلی گاز را قطع نمایند.

به گفته وی وصل گاز این مناطق پس از پایان عملیات توسط اکیپ های پست امداد شرکت گاز استان صورت خواهد پذیرفت.