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۱۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۹:۵۵

وزیر امور خارجه مصر:

مقاومت علیه اشغالگری حقی مشروع است/اقدامات دوران مبارک تکرار نخواهد شد

مقاومت علیه اشغالگری حقی مشروع است/اقدامات دوران مبارک تکرار نخواهد شد

وزیر امور خارجه مصر ضمن تاکید بر بازگشایی گذرگاه‌ها با نوار غزه، مقاومت ضد اشغالگری را حقی مشروع دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، "محمد العرابی" گفت : قاهره در محاصره مردم فلسطین نقشی نخواهد داشت و آنچه در زمان "حسنی مبارک" رئیس جمهوری سابق رخ داد، دیگر تکرار نخواهد شد.

العرابی تصریح کرد : گذرگاه ها به طور دائم باز خواهد بود و اجازه نخواهیم داد مردم فلسطین با مصایب و مشکلات جدید روبرو شوند.

وی افزود: مقاومت علیه اشغالگران حقی مشروع است و در برابر هر نوع اشغالگری باید ایستادگی کرد.

وزیرامور خارجه مصر تصریح کرد : تحولات مهمی در منطقه رخ داده است و اسرائیل باید به درک درستی از وقایع منطقه برسد.

شایان ذکر است که مصر پس از سرنگونی رژیم مبارک گذرگاه رفح را بازگشایی کرد، اما ساکنین غزه هنوز با مشکلات بسیاری روبرو هستند.

کد مطلب 1355202

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