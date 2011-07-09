مقاومت علیه اشغالگری حقی مشروع است/اقدامات دوران مبارک تکرار نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، "محمد العرابی" گفت : قاهره در محاصره مردم فلسطین نقشی نخواهد داشت و آنچه در زمان "حسنی مبارک" رئیس جمهوری سابق رخ داد، دیگر تکرار نخواهد شد.



العرابی تصریح کرد : گذرگاه ها به طور دائم باز خواهد بود و اجازه نخواهیم داد مردم فلسطین با مصایب و مشکلات جدید روبرو شوند.

وی افزود: مقاومت علیه اشغالگران حقی مشروع است و در برابر هر نوع اشغالگری باید ایستادگی کرد.



وزیرامور خارجه مصر تصریح کرد : تحولات مهمی در منطقه رخ داده است و اسرائیل باید به درک درستی از وقایع منطقه برسد.

شایان ذکر است که مصر پس از سرنگونی رژیم مبارک گذرگاه رفح را بازگشایی کرد، اما ساکنین غزه هنوز با مشکلات بسیاری روبرو هستند.